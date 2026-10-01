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Rajasthani Rai Ki Mirch Recipe: सादा दाल-चावल भी लगेगा टेस्टी, लंच में बनाएं राजस्थान की फेमस राई वाली मिर्च, नोट करें आसान रेसिपी

राजस्थानी राई वाली मिर्ची एक आसान और चटपटी साइड डिश है, जिसे राई, सौंफ, मेथी और सरसों के तेल से तैयार किया जाता है. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और धूप में लंबे समय तक रखने की जरूरत भी नहीं होती. जानें घर पर बनाने की आसान रेसिपी.

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मिर्च में मसाला भरकर अचार बनता है. (PHOTO:AI)
मिर्च में मसाला भरकर अचार बनता है. (PHOTO:AI)

Rajasthani Rai Ki Mirch Recipe: राजस्थानी खाने की खासियत सिर्फ दाल-बाटी या मसालेदार सब्जियों तक सीमित नहीं है. यहां की कई छोटी-छोटी साइड डिश ऐसी हैं, जो साधारण खाने का स्वाद भी बदल देती हैं. इन्हीं में से एक है राई वाली मिर्ची, जिसे कई जगह राई की मिर्च के नाम से भी जाना जाता है. तीखी हरी मिर्च के साथ राई, सौंफ और मेथी जैसे मसालों का स्वाद इसे खास बनाता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए न तो बहुत ज्यादा सामान चाहिए और न ही अचार की तरह कई दिनों तक धूप में रखने की जरूरत पड़ती है.

हर बार खाने के साथ चटनी और अचार सर्व करने की बजाय आप घरवालों को यह राई वाली मिर्च भी सर्व कर सकते हैं. इसे बनाकर कुछ समय के लिए रखने पर मिर्च में मसालों का स्वाद अच्छी तरह आ जाता है. लंच हो या डिनर, राई वाली मिर्ची थाली में एक छोटी-सी कटोरी के रूप में आसानी से शामिल की जा सकती है. तो चलिए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.

राई वाली मिर्ची बनाने के लिए सामग्री

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  • हरी मिर्च- 250 ग्राम, मोटी और तीखी
  • पिसी हुई राई- 2 बड़े चम्मच
  • सौंफ- 1 छोटा चम्मच
  • दाना मेथी- 1 छोटा चम्मच
  • हल्दी पाउडर- आधा छोटा चम्मच
  • हींग- चौथाई छोटा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • सरसों का तेल- 1 बड़ा चम्मच

कैसे बनाएं राजस्थानी राई वाली मिर्ची?


मिर्च तैयार करें

हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. इसके बाद इन्हें कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि इनमें पानी न रहे. अब हर मिर्च में लंबाई की तरफ से एक चीरा लगाएं. ध्यान रखें कि मिर्च पूरी तरह अलग न हो और डंठल की तरफ से जुड़ी रहे.

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मसाला बनाएं

अब राई, सौंफ और दाना मेथी को हल्का सा दरदरा पीस लें. बहुत बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है. दरदरा मसाला मिर्च के अंदर अच्छी तरह बैठता है और खाने पर इसका स्वाद भी अच्छा लगता है.

मसाले में डालें बाकी चीजें

एक कटोरी में पिसी हुई राई, सौंफ और मेथी लें. इसमें हल्दी, हींग और नमक डालकर मिलाएं. अब इसमें सरसों का तेल डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. इससे मसाला थोड़ा नम हो जाएगा और मिर्च में आसानी से भरा जा सकेगा.

मिर्च में भरें मसाला

अब चीरा लगी हर हरी मिर्च के अंदर तैयार मसाले को अच्छी तरह भरें. मसाले को हल्के हाथ से दबाकर भरें, ताकि वह मिर्च के अंदर अच्छी तरह टिक जाए. इसी तरह सारी मिर्चों में मसाला भर लें.

ऐसे करें तैयार

भरी हुई मिर्चों को साफ और सूखे कांच के एयरटाइट डिब्बे में रखें. इसे एक से दो दिन रखने के बाद मिर्च में राई और दूसरे मसालों का स्वाद अच्छी तरह आ जाएगा. इसके बाद इसे खाने के साथ सर्व कर सकते हैं.

किसके साथ खाएं राई वाली मिर्च?

राजस्थानी राई वाली मिर्ची को आप दाल-चावल, रोटी, पराठे, पूरी या साधारण सब्जी के साथ परोस सकते हैं. खासतौर पर जब खाने में ज्यादा सब्जियां या कोई चटपटी चीज न हो, उस समय आप यह राई वाली मिर्च सर्व कर सकते हैं. 

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