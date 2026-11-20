Rajasthani Kesar Sutfeni Recipe: सर्दियों के मौसम में कुछ मीठा और खास खाने का मन करता है. ऐसे में अगर आप भी घर पर कोई पारंपरिक और शाही मिठाई बनाना चाहते हैं, तो राजस्थानी केसर-बादाम सुतफेनी बना सकते हैं. राजस्थान की यह मशहूर मिठाई अपने लच्छेदार टेक्सचर और दूधिया स्वाद के लिए जानी जाती है.

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इसे दूध फेनी भी कहा जाता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है. बाजार में मिलने वाली तैयार सुतफेनी को केसर, बादाम और इलायची वाले गर्म दूध के साथ तैयार किया जा सकता है. अगर आप डिनर के बाद ठंड में मीठे में बनाने के लिए कोई रेसिपी तलाश कर रहे हैं तो यह आपके के लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है.

क्या होती है राजस्थानी सुतफेनी?

सुतफेनी एक पारंपरिक मिठाई है, जो बारीक धागों जैसी लच्छेदार बनावट के लिए पहचानी जाती है. इसे हल्का भूनकर गाढ़े और मीठे दूध में भिगोया जाता है. दूध में केसर, बादाम, पिस्ता और इलायची डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं. आइए इसे घर पर बनाने का आसान तरीका जानते हैं.

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सुतफेनी बनाने के लिए सामग्री

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1 कटोरी तैयार सुतफेनी

4-5 बड़े चम्मच चीनी

10-12 बादाम बारीक कटे हुए

10-12 पिस्ता बारीक कटे हुए

8-10 केसर के धागे

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटा चम्मच देसी घी

कैसे बनाएं राजस्थानी केसर-बादाम सुतफेनी?

1. दूध को गाढ़ा करें: सबसे पहले एक भारी तले वाला बर्तन लें और उसमें दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें. दूध में उबाल आने के बाद लो फ्लेम कर दें. इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध बर्तन के तले में न लगे. दूध थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएं.

2. दूध में डालें केसर और मेवे: अब एक कटोरी गर्म दूध में केसर के धागे भिगो दें. इसके बाद गाढ़े दूध में चीनी, केसर वाला दूध, कटे हुए बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट पकाएं.

3. सुतफेनी को भूनें: अब एक पैन में थोड़ा देसी घी गर्म करें. इसमें तैयार सुतफेनी डालकर लो फ्लेम पर हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक भूनें. ध्यान रखें कि सुतफेनी ज्यादा न टूटे.

4. दूध के साथ करें तैयार: अब भुनी हुई सुतफेनी को एक सर्विंग बाउल में रखें. इसके ऊपर गर्म केसर-बादाम वाला दूध डालें. इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि सुतफेनी दूध को अच्छी तरह सोख ले.

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5. गार्निश करके करें सर्व: आखिर में ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर के धागे डालें. राजस्थानी केसर-बादाम सुतफेनी को गर्मागर्म या हल्का ठंडा करके परोस सकते हैं.

इन बातों का रखें खास ध्यान

सुतफेनी बनाते समय दूध को अच्छी तरह गाढ़ा करना जरूरी है, क्योंकि इससे मिठाई का स्वाद और टेक्सचर बेहतर होता है. वहीं, सुतफेनी को बहुत देर तक घी में न भूनें, वरना इसकी लच्छेदार बनावट खराब हो सकती है.

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