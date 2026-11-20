दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के आसपास हवाई सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. पालम सब-डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS), पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और एयरो मॉडल उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध 60 दिनों के लिए लागू किया गया है. पुलिस ने विमानन सुरक्षा और संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए यह आदेश जारी किया है.

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पुलिस ने एक अलग आदेश जारी कर एयरपोर्ट के आसपास फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, इमारतों और अन्य आयोजन स्थलों पर लेजर लाइट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यह रोक किसी समारोह, पार्टी, कार्यक्रम या अन्य गतिविधि के दौरान लेजर बीम चलाने पर लागू होगी. पुलिस के मुताबिक, एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट का इस्तेमाल विमानों की उड़ान सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसलिए इलाके में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.

पालम सब-डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि IGI एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने लेजर बीम से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी थी. ATC के मुताबिक, विमान के पायलटों का ध्यान लेजर लाइट की वजह से भटक रहा था, खासकर विमान की लैंडिंग के दौरान. ऐसी स्थिति में पायलट को उड़ान नियंत्रित करने और सुरक्षित लैंडिंग कराने में परेशानी हो सकती है. पुलिस ने इसे विमान, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है.

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यह प्रतिबंध 18 नवंबर 2026 से लागू हो गया है और 16 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध की अवधि में दोनों तारीखें शामिल हैं. यानी 18 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक एयरपोर्ट के आसपास प्रतिबंधित गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी. पुलिस ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है. इसका उद्देश्य एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित खतरे से बचाव करना है.

दिल्ली पुलिस ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. पुलिस का कहना है कि यह आदेश एकतरफा (Ex-parte) जारी किया गया है, क्योंकि सभी संबंधित लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं था. आदेश की जानकारी प्रेस के माध्यम से और संबंधित सरकारी व पुलिस कार्यालयों में इसकी प्रतियां प्रदर्शित करके सार्वजनिक की जाएगी. पुलिस ने लोगों से प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है.

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