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Homemade Aloevera Gel: बाजार के महंगे एलोवेरा को कहें बाय, घर पर बनाएं शुद्ध एलोवेरा जेल, इस ट्रिक से निकलेगा ढेर सारा

अगर आप भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा बाजार से ही महंगा एलोवेरा जेल खरीदते हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको घर पर ही बिलकुल बाजार जैसा एलोवेरा जेल बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर ऐसे बनाएं एलोवेरा जेल (Photo: ITG)
घर पर ऐसे बनाएं एलोवेरा जेल (Photo: ITG)

चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने से लेकर बालों को चमकदार और मजबूत बनाने तक, एलोवेरा जेल हर ब्यूटी रूटीन का एक बेहद अहम हिस्सा है. अक्सर लोग बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल रंग मिले होते हैं. अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है, तो आपको बाजार से महंगा और मिलावटी जेल खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

आप घर पर ही 100% शुद्ध, प्राकृतिक और केमिकल-फ्री एलोवेरा जेल तैयार कर सकते हैं. हालांकि, पत्तियों से जेल निकालते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि इसका पीला टॉक्सिक पदार्थ अलग हो सके. आइए जानते हैं एलोवेरा की पत्ती से ढेर सारा और गाढ़ा जेल निकालने की सबसे आसान ट्रिक.

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एलोवेरा की ताजी और मोटी पत्तियां - 2 से 3

विटामिन-ई कैप्सूल - 2 (प्रिजर्वेटिव और ग्लो के लिए)

नीबू का रस या गुलाब जल - 1 छोटा चम्मच

मिक्सी/ब्लेंडर - 1

कांच की साफ और सूखी शीशी - 1

बनाने और निकालने का तरीका

पत्ती काटने का सही तरीका: एलोवेरा के पौधे से नीचे की तरफ मौजूद मोटी और पूरी तरह से पकी हुई पत्तियों को चाकू की मदद से काट लें.

पीला पदार्थ निकालें: काटी हुई पत्तियों को 15 से 20 मिनट के लिए किसी बर्तन में सीधा करके रख दें. इससे पत्ती के निचले हिस्से से पीले रंग का कड़वा और टॉक्सिक पदार्थ पूरी तरह बाहर निकल जाएगा, जिससे त्वचा पर खुजली या एलर्जी नहीं होती.

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पत्तियों को धोएं और सुखाएं: इसके बाद पत्तियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और कपड़े से पोंछकर सुखा लें.

कांटेदार किनारे हटाएं: चाकू से पत्ती के दोनों तरफ मौजूद कांटेदार हिस्सों को काटकर अलग कर दें.

 पत्ती की ऊपरी हरी परत को पतले छिलके की तरह छीलकर अलग करें. अब एक चम्मच लें और छिले हुए एलोवेरा के ऊपर रखकर नीचे की तरफ खींचते हुए स्क्रैप करें. चम्मच की मदद से पूरी पत्ती से एकदम साफ और ढेर सारा जेल आसानी से कटोरी में निकल आएगा.

ब्लेंड करें: निकाले गए जेल को मिक्सी के जार में डालें. इसमें 2 विटामिन-ई कैप्सूल का तेल और 1 चम्मच नीबू का रस या गुलाब जल मिलाएं. इसे 10-15 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लें. (विटामिन-ई और नीबू का रस इसे खराब होने से बचाते हैं).

स्टोर करें: तैयार गाढ़े और स्मूथ एलोवेरा जेल को कांच के एक एयरटाइट कंटेनर में भर लें. इसे फ्रिज में रखकर आप 1 महीने तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

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