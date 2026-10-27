How to Get Glowing Skin: बाजार की महंगी क्रीम छोड़ें, घर में खट्टे नींबू और अलसी से बनाएं विटामिन सी से भरपूर कोलेजन जेल, 50 में दिखेंगी 25 की

बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां, फाइन लाइन्स और त्वचा का ढीलापन हर महिला की चिंता बढ़ा देता है. बाजार में मिलने वाली एंटी-एंजिंग और कोलेजन बूस्टिंग क्रीम्स इतनी महंगी होती हैं कि जेब पर भारी पड़ती हैं, और उनमें मौजूद केमिकल्स स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

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क्या आप जानती हैं कि रसोई में मौजूद सुपरफूड अलसी के बीज और नींबू की मदद से घर पर ही पूरी तरह नेचुरल और विटामिन-सी से भरपूर कोलेजन जेल तैयार किया जा सकता है? यह जेल त्वचा में कसाव लाकर आपको जवां और चमकदार दिखाने में मदद करता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान विधि.

सामग्री

अलसी के बीज: 3-4 बड़े चम्मच

पानी: 1 से 1.5 कप

ताजा नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच (विटामिन-सी के लिए)

एलोवेरा जेल: 1 बड़ा चम्मच (स्मूथ टेक्सचर और नमी के लिए)

विटामिन-ई कैप्सूल: 1 (त्वचा को पोषण देने के लिए - ऑप्शनल)

बादाम का तेल या ग्लिसरीन: ½ छोटा चम्मच (ड्रायनेस हटाने के लिए)

बनाने का तरीका

एक पैन में 1.5 कप पानी और अलसी के बीज डालें. इसे मध्यम आंच पर 7 से 10 मिनट तक उबालें. बीच-बीच में चम्मच से चलाते रहें. जब पानी गाढ़ा और जेल जैसा होने लगे, तब गैस बंद कर दें.

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अब इस गर्म मिश्रण को तुरंत एक सूती साफ कपड़े या छरनी की मदद से किसी कांच के बर्तन में छान लें. ठंडा होने से पहले छानना जरूरी है क्योंकि ठंडा होने पर यह बहुत गाढ़ा हो जाता है और निकलना मुश्किल हो जाता है.

जब अलसी का यह पारदर्शी जेल हल्का गुनगुना या ठंडा हो जाए, तब इसमें 1 चम्मच ताजा नींबू का रस (जो विटामिन-सी से भरपूर होता है), 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल और विटामिन-ई कैप्सूल का ऑयल मिला लें.

सभी चीजों को चम्मच या विस्क की मदद से अच्छी तरह तब तक मिलाएं जब तक कि यह एक स्मूथ और क्रीमी सीरम या जेल के रूप में तैयार न हो जाए.

आपका नेचुरल विटामिन-सी कोलेजन जेल तैयार है. इसे किसी एयर-टाइट कांच की डिब्बी में भरकर फ्रिज में 10 से 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकती हैं.

लगाने का सही तरीका

रात को सोने से पहले अपने चेहरे को फेस वॉश से अच्छी तरह धोकर पोंछ लें.

अब इस कोलेजन जेल की थोड़ी सी मात्रा अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक मसाज करें ताकि यह स्किन की गहराई में समा जाए.

इसे रातभर के लिए चेहरे पर लगा रहने दें और अगली सुबह सादे पानी से धो लें. बेहतरीन रिजल्ट के लिए रोजाना इसका इस्तेमाल करें.



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