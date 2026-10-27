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हैदराबाद में दिनदहाड़े महिंद्रा थार की स्टेपनी चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

हैदराबाद के मलकपेट स्थित अकबर बाग में दिनदहाड़े महिंद्रा थार की स्टेपनी चोरी हो गई. यह वारदात CCTV में कैद हो गई. इस मामले में चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)

हैदराबाद के मलकपेट इलाके में दिनदहाड़े महिंद्रा थार (Mahindra Thar) की स्टेपनी चोरी होने का मामला सामने आया है. अकबर बाग इलाके में खड़ी SUV का स्पेयर टायर एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर चुराकर ले गया. चोरी की यह घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई. मामले में चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. फिलहाल, पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वाहन से स्पेयर टायर चोरी होने का मामला सामने आया है. यहां मलकपेट इलाके के अकबर बाग में खड़ी एक महिंद्रा थार को निशाना बनाया गया. जानकारी के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति ने दिनदहाड़े SUV की स्टेपनी यानी स्पेयर टायर कथित तौर पर चोरी कर ली. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

महिंद्रा थार की स्टेपनी चोरी करने की यह घटना इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में चोरी से जुड़ी गतिविधियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान और चोरी के सटीक घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है. फिलहाल, इस मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है. देखें वीडियो-
 

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इस घटना के संबंध में चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस के सामने अब चोरी की घटना से जुड़े तथ्यों की जांच और आरोपी की पहचान का सवाल है. हालांकि, अब तक जांच की स्थिति या किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई का इंतजार है.

दिनदहाड़े वाहन का स्पेयर टायर चोरी होने की इस घटना ने रिहायशी इलाकों में खड़े वाहनों की सुरक्षा पर ध्यान खींचा है. CCTV में घटना कैद होने के बावजूद आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. फिलहाल, मामले में दर्ज शिकायत और जांच से जुड़े तथ्यों के सामने आने का इंतजार है.
 

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