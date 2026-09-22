Marwari Rabodi ki Sabzi Recipe: बोरिंग दाल-सब्जी छोड़िए, दही मिलाकर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल राबोड़ी की सब्जी, रोटी-चावल के साथ लगेगी टेस्टी!

Marwari Rabodi Ki Sabzi Recipe: राजस्थान का नाम आते ही दाल-बाटी-चूरमा, कचौरी और कई तरह के मसालेदार डिशेज याद आने लगती हैं. लेकिन यहां के खान-पान में ऐसी कई पारंपरिक रेसिपी भी हैं, जो आज भी गांव-घर में बड़े चाव से बनाई जाती हैं. ऐसी ही एक देसी और स्वादिष्ट डिश है राबोड़ी की सब्जी.

और पढ़ें

जब घर पर कोई सब्जी ना हो और आलू-लौकी जैसी बोरिंग सब्जी खाने का भी मन हो तो तब आप मारवाड़ी स्टाइल राबोड़ी की सब्जी बनाकर सकते हैं. इस सब्जी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और मक्के से बनी राबोड़ी को मसालेदार दही की ग्रेवी में पकाकर तैयार किया जाता है. इसका स्वाद हल्का खट्टा, मसालेदार और काफी अलग होता है.

क्या होती है राबोड़ी?

राबोड़ी राजस्थान की पारंपरिक चीजों में शामिल है, जिसे लंबे समय तक स्टोर करते रखा जाता है. इसे आमतौर पर मक्के और छाछ से तैयार किया जाता है और अच्छी तरह सुखाकर रखा जाता है. सूखी राबोड़ी को स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे पानी में भिगोकर नरम किया जाता है और फिर सब्जी बनाई जाती है. आइए इसे बनाने का तरीका जानते हैं.

Advertisement

राबोड़ी की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

1 कप राबोड़ी

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

½ कप दही

1 बड़ा चम्मच जीरा

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार

नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच तेल

हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

कैसे बनाएं मारवाड़ी राबोड़ी की सब्जी?

सबसे पहले राबोड़ी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. अब इसे एक बर्तन में पानी डालकर कुछ देर के लिए भिगो दें. जब राबोड़ी नरम हो जाए तो इसका पानी निकालकर अलग रख लें. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालकर चटकने दें. इसके बाद बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालकर भूनें. प्याज के नरम और हल्का सुनहरा होने तक इसे पकाएं. अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें फेंटा हुआ दही डालें. दही डालते समय आंच धीमी रखें और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, ताकि दही फटे नहीं. दही और मसालों को तब तक पकाएं जब तक मसाले अच्छी तरह भुन न जाएं और किनारों से तेल नजर आने लगे. अब इसमें भीगी हुई राबोड़ी डालें और दही-मसाले के साथ अच्छी तरह मिला दें. कड़ाही को ढककर मध्यम आंच पर करीब 7-8 मिनट तक पकाएं. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर सब्जी की ग्रेवी को अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं. राबोड़ी के नरम होने और मसालों के अच्छी तरह मिल जाने के बाद गैस बंद कर दें. आखिर में राबोड़ी की सब्जी के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश करें.

इस तरीके से करें सर्व

Advertisement

इसे गरमा-गरम रोटी, पराठे या बाजरे की रोटी के साथ परोस सकते हैं. राजस्थान के इस पारंपरिक स्वाद को एक बार चखने के बाद रोज की सब्जियों से कुछ अलग खाने का मन हो तो यह रेसिपी जरूर ट्राई की जा सकती है.

---- समाप्त ----