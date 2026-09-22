Marwari Rabodi ki Sabzi Recipe: बोरिंग दाल-सब्जी छोड़िए, दही मिलाकर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल राबोड़ी की सब्जी, रोटी-चावल के साथ लगेगी टेस्टी!

Marwari Rabodi Ki Sabzi Recipe: राजस्थान का नाम आते ही दाल-बाटी-चूरमा, कचौरी और कई तरह के मसालेदार डिशेज याद आने लगती हैं. लेकिन यहां के खान-पान में ऐसी कई पारंपरिक रेसिपी भी हैं, जो आज भी गांव-घर में बड़े चाव से बनाई जाती हैं. ऐसी ही एक देसी और स्वादिष्ट डिश है राबोड़ी की सब्जी.
जब घर पर कोई सब्जी ना हो और आलू-लौकी जैसी बोरिंग सब्जी खाने का भी मन हो तो तब आप मारवाड़ी स्टाइल राबोड़ी की सब्जी बनाकर सकते हैं. इस सब्जी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और मक्के से बनी राबोड़ी को मसालेदार दही की ग्रेवी में पकाकर तैयार किया जाता है. इसका स्वाद हल्का खट्टा, मसालेदार और काफी अलग होता है.
क्या होती है राबोड़ी?
राबोड़ी राजस्थान की पारंपरिक चीजों में शामिल है, जिसे लंबे समय तक स्टोर करते रखा जाता है. इसे आमतौर पर मक्के और छाछ से तैयार किया जाता है और अच्छी तरह सुखाकर रखा जाता है. सूखी राबोड़ी को स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे पानी में भिगोकर नरम किया जाता है और फिर सब्जी बनाई जाती है. आइए इसे बनाने का तरीका जानते हैं.
राबोड़ी की सब्जी बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं मारवाड़ी राबोड़ी की सब्जी?
इस तरीके से करें सर्व
इसे गरमा-गरम रोटी, पराठे या बाजरे की रोटी के साथ परोस सकते हैं. राजस्थान के इस पारंपरिक स्वाद को एक बार चखने के बाद रोज की सब्जियों से कुछ अलग खाने का मन हो तो यह रेसिपी जरूर ट्राई की जा सकती है.