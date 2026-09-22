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एशियन गेम्स में 23 स‍ितंबर भारत का मेडल डे? मीराबाई-मनु के अलावा रोशिबिना और बैडमिंटन टीम पर नजर

India Schedule Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में 23 सितंबर भारत के लिए अहम दिन है. मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग के 49 किग्रा फाइनल में उतरेंगी, जबकि मनु भाकर एयर पिस्टल में मेडल की दावेदार होंगी. रोशिबिना देवी वुशु के 60 किग्रा सेमीफाइनल में उतरेंगी. पुरुष बैडमिंटन टीम चीन के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी. शूटिंग, रोइंग और अन्य खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे.

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मीराबाई का फाइनल, मनु का मेडल मिशन... एशियन गेम्स में 23 सितंबर को भारत का ये है पूरा शेड्यूल (Photos: Reuters )
मीराबाई का फाइनल, मनु का मेडल मिशन... एशियन गेम्स में 23 सितंबर को भारत का ये है पूरा शेड्यूल (Photos: Reuters )

Asian Games 2026 India Schedule September 23: एशियन गेम्स 2026 में 23 सितंबर भारत के लिए मेडल के लिहाज से खास दिन रहने वाला है. वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू के फाइनल से लेकर शूटिंग में मनु भाकर की चुनौती और वुशु में रोशिबिना देवी के सेमीफाइनल तक, भारतीय खिलाड़ियों के सामने कई अहम मुकाबले हैं. 

मीराबाई चानू के फाइनल पर नजर
वेटलिफ्टिंग में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग का फाइनल सुबह 10 बजे होगा, जिसमें मीराबाई चानू उतरेंगी. इसके बाद महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग का फाइनल दोपहर 1:30 बजे होगा. इसमें ज्ञानेश्वरी यादव चुनौती पेश करेंगी.

मनु भाकर का मेडल मिशन
शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह और मनु भाकर सुबह 6:15 बजे क्वालिफिकेशन में उतरेंगी. इसी स्पर्धा का टीम फाइनल सुबह 9 बजे होगा.

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स्कीट में भी भारत की चुनौती रहेगी. पुरुषों के क्वालिफिकेशन में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेघ सिंह गिल और मैराज अहमद खान उतरेंगे. महिलाओं के स्कीट में परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान चुनौती पेश करेंगी.

वुशु में रोशिबिना के पास फाइनल का मौका
महिलाओं के सांडा 60 किग्रा वर्ग में रोशिबिना देवी नाओरेम का सेमीफाइनल दोपहर 2:30 बजे से होगा. उनका मुकाबला इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंगत्यास से है. जीत के साथ उनके पास फाइनल में पहुंचने का मौका होगा.

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बैडमिंटन में चीन से सेमीफाइनल
भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम का सेमीफाइनल मुकाबला चीन से सुबह 11:30 बजे होगा. टीम की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी.

हॉकी और कबड्डी में भी एक्शन
भारतीय महिला हॉकी टीम पूल बी के मुकाबले में सुबह 11:30 बजे थाईलैंड से खेलेगी. कबड्डी में भारतीय महिला टीम सुबह 8:30 बजे ईरान और पुरुष टीम 9:45 बजे बांग्लादेश के खिलाफ प्रारंभिक दौर का मुकाबला खेलेगी.

सुबह से शुरू होगा भारतीय अभियान
रोइंग में बलराज पंवार पुरुष सिंगल स्कल्स में सुबह 5:40 बजे उतरेंगे. इसके अलावा सिंगल, डबल, पेयर, फोर और क्वाड्रपल स्कल्स में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे. 

कैनो स्प्रिंट में भी कई भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में उतरेंगे. वहीं फेंसिंग में महिला फॉयल और पुरुष सेबर के पूल मुकाबले होंगे.

सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में सुबह 5:30 बजे उतरेंगे. जीतने पर सेमीफाइनल और फिर गोल्ड मेडल मैच का रास्ता खुलेगा.

स्क्वैश में अभय सिंह, तान्वी खन्ना और वीर चोत्रानी अपने-अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले खेलेंगे. टेबल टेनिस में भारतीय मिश्रित युगल जोड़ियां राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में उतरेंगी.

ईस्पोर्ट्स के ईफुटबॉल में डेनियल पटेल और चिन्मय साहू के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले क्वालिफिकेशन पर निर्भर होंगे. वहीं घुड़सवारी, तैराकी और सेपकटकरॉ में भी भारतीय खिलाड़ी एक्शन में होंगे.

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23 सितंबर को भारत के बड़े मुकाबले

  • 5:30 AM : सॉफ्ट टेनिस: जय मीणा, क्वार्टर फाइनल
  • 5:40 AM : रोइंग: बालराज पंवार, सिंगल स्कल्स
  • 8:30 AM : बॉक्सिंग: अंकुश, 80 किग्रा राउंड ऑफ 16
  • 8:30 AM : कबड्डी महिला: भारत vs ईरान
  • 9:00 AM : शूटिंग: महिला एयर पिस्टल टीम फाइनल
  • 10:00 AM : वेटलिफ्टिंग: मीराबाई चानू, 49 किग्रा फाइनल
  • 11:30 AM : बैडमिंटन: भारत vs चीन, पुरुष टीम सेमीफाइनल
  • 11:30 AM : महिला हॉकी: भारत vs थाईलैंड
  • 1:30 PM : वेटलिफ्टिंग: ज्ञानेश्वरी यादव, 53 किग्रा फाइनल
  • 2:30 PM से : वुशु: रोशिबिना देवी, 60 किग्रा सेमीफाइनल

 

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