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'ऐसे विज्ञापन न करें जो...' राष्ट्रपति ने इशारों इशारों में किसे दे डाली नसीहत?

2024 के 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए फिल्मों का चयन करने वाली जूरी में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की भी अपील की.

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राष्ट्रपति मुर्मु ने क्या कहा? (Photo: x/@rashtrapatibhvn)
राष्ट्रपति मुर्मु ने क्या कहा? (Photo: x/@rashtrapatibhvn)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को मशहूर फिल्म कलाकारों से अपील की कि वे लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह उत्पादों का प्रचार न करें. उन्होंने कहा कि एक असली स्टार रोशनी फैलाता है, अंधेरा नहीं, और युवाओं पर मशहूर हस्तियों की बातों और कामों के असर पर जोर दिया.

मुर्मु ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास एकता नगर (केवड़िया) में एक समारोह मे 2024 के लिए अलग-अलग कैटेगरी में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बांटे.

राष्ट्रपति मुर्मु ने क्या कहा?
मुर्मु ने कहा, 'जब सफल कलाकार अनुशासित जीवनशैली के फायदों के बारे में बात करते हैं, तो लाखों बच्चे और युवा उनका अनुसरण करते हैं. मैं मशहूर कलाकारों से अपील करती हूं कि वे ऐसे उत्पादों का प्रचार न करें जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हों. असली स्टार वही है जो रोशनी फैलाता है, अंधेरा नहीं.'

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जूरी में हो महिलाओं की भागीदारी
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए फिल्मों को चुनने वाली जूरी में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की भी अपील की. उन्होंने कहा, 'मैं चाहूंगी कि हर क्षेत्रीय जूरी में महिलाओं की भागीदारी पक्की की जाए.' उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि समारोह में कई महिलाओं को पुरस्कार मिले हैं.

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उन्होंने कहा कि जूरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, क्योंकि 'किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का नजरिया शामिल करने से एक समग्र मानवीय दृष्टिकोण बनाना संभव होता है.'

शाहरुख-अजय को मिला है नोटिस
गौरतलब है कि बॉलीवुड के तीन बड़े नाम- शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पान मलाला विज्ञापन को लेकर मुश्किल में हैं. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने इन सितारों को नोटिस भेजा है. तुकाराम मुंढे का कहना कि लोगों की नजर में शाहरुख, अजय और टाइगर बड़े सितारे हो सकते हैं, लेकिन FDA के लिए इस मामले में वे विज्ञापनदाता हैं. 

अब देखना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अपील का क्या असर होता है. हालांकि राष्ट्रपति ने इस दौरान किसी भी स्टार का जिक्र नहीं किया, लेकिन हाल फिलहाल में पान मसाला विज्ञापन को लेकर ये शाहरुख-अजय और टाइगर को ही नोटिस मिला है. 

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