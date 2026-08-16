Makhana Burfi: आने वाली है रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, घर में रखे मखाना से बनाएं स्वादिष्ट बर्फी पाग, आसान है रेसिपी

सावन और भादों का महीना आते ही देश भर में त्योहारों की रौनक छा जाती है. रक्षाबंधन पर भाइयों का मुंह मीठा कराने से लेकर जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भोग लगाने तक, घर की बनी मिठाइयों का अपना ही एक विशेष महत्व होता है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कम समय और कम मेहनत में कुछ शुद्ध, पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो मखाना पाग आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है.
मखाना न केवल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, बल्कि इससे बनी मिठाई व्रत-उपवास के लिए भी उत्तम मानी जाती है. आइए जानते हैं घर में रखे साधारण मखाने से हलवाई जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी 'मखाना पाग' बनाने की सबसे आसान विधि.
आवश्यक सामग्री (Ingredients):
मखाना: 2 कप (हल्के क्रश किए हुए)
कद्दूकस सूखा नारियल: 1/2 कप
काजू और बादाम: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटे हुए)
खरबूजे के बीज (मगज): 1 बड़ा चम्मच
चीनी: 1 कप
पानी: 1/2 कप
देसी घी: 2 बड़े चम्मच
इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
बनाने की विधि:
मखाना और मेवे भूनें:
कड़ाही में 1 चम्मच देसी घी गरम करें. धीमी आंच पर कटे हुए काजू, बादाम और खरबूजे के बीज को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर निकाल लें.
उसी कड़ाही में सूखा नारियल डालकर 1 मिनट तक हल्का भूनें. (नारियल को बहुत कम सेकें ताकि वह जले नहीं).
अब बचे हुए घी में मखाने डालें और मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक कि वे एकदम क्रिस्पी न हो जाएं. ठंडे होने पर मखानों को हाथ या मिक्सर (पल्स मोड) से दरदरा क्रश कर लें.
चाशनी तैयार करें:
एक दूसरी कड़ाही में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर गैस पर रखें.
चीनी घुलने के बाद इसे 3-4 मिनट तक पकाएं. हमें 1 तार की चाशनी बनानी है. (उंगली और अंगूठे के बीच चाशनी चिपकाकर देखें, जब 1 तार बनने लगे तो चाशनी तैयार है). इसमें इलायची पाउडर मिला दें.
सामग्री मिक्स करें:
आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और चाशनी में भुने हुए मखाने, नारियल और सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
1-2 मिनट तक चलाते हुए पकाएं ताकि चाशनी मेवों के साथ पूरी तरह लिपट जाए.
पाग जमाएं:
एक थाली में थोड़ा-सा घी लगाकर उसे चिकना कर लें.
तैयार मिश्रण को तुरंत थाली में निकालें और स्पैचुला से दबाते हुए एक समान फैलाएं.
हल्का गुनगुना रहने पर ही चाकू से मनचाहे आकार (चौकोर या बर्फी) में कट लगा लें. पूरी तरह ठंडा होने पर मखाना पाग के टुकड़े अलग कर लें.
आपका क्रिस्पी और स्वादिष्ट मखाना पाग तैयार है!