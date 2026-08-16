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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने रचा इतिहास, खास क्लब में हुए शामिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने इतिहास रच दिया है. पैट कमिंस का विकेट लेते ही मिराज ने WTC में 100 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाले बांग्लादेश के दूसरे गेंदबाज बने. साथ ही वह WTC में 100 विकेट और 1,000 रन पूरा करने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर भी बन गए.

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मेहदी हसन मिराज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन (Photo: Bangladesh Cricket)
मेहदी हसन मिराज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन (Photo: Bangladesh Cricket)

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मिराज ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. वह यह मुकाम हासिल करने वाले बांग्लादेश के सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में मिराज ने चौथे दिन सुबह के सत्र में शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने पहले एलेक्स कैरी को आउट किया. इसके बाद ब्यू वेबस्टर और फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को अपना शिकार बनाया. मिराज ने अंत में नाथन लायन को आउट कर कंगारू टीम की पारी समेट दी.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश की डार्विन टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, मेजबान ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित, मिराज-महमूद ने मचाया कहर

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पैट कमिंस का विकेट मिराज के लिए बेहद खास रहा. चौथे दिन के 74वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस को आउट करते ही मिराज के WTC विकेटों का आंकड़ा 100 पहुंच गया. इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के स्पिनर तैजुल इस्लाम के साथ खास क्लब में जगह बना ली.

बांग्लादेश के लिए WTC में सबसे ज्यादा विकेट

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तैजुल इस्लाम- 28 मैच, 118 विकेट
मेहदी हसन मिराज- 32 मैच, 101 विकेट
हसन महमूद- 11 मैच, 41 विकेट
तस्कीन अहमद- 13 मैच, 41 विकेट
इबादत हुसैन- 17 मैच, 32 विकेट

मिराज ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में इससे पहले तीसरे दिन स्टीव स्मिथ का भी विकेट लिया था. उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए रखा और डार्विन टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

यह उपलब्धि मिराज के टेस्ट करियर के लिए भी बेहद खास है. वह अब बांग्लादेश के उन गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने WTC में 100 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं.

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