जम्मू-कश्मीर के कठुआ में भारत-पाक सीमा के पास मिला संदिग्ध ड्रोन, पुलिस ने किया जब्त

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. घटना हीरानगर सेक्टर की है. सूचना मिलते ही J&K पुलिस की SOG टीम मौके पर पहुंची. टीम ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया है.

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यह मामला हीरानगर सेक्टर के कटली गांव का है. स्थानीय लोगों की नजर ड्रोन पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह ड्रोन यहां कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल किस मकसद से किया गया था.

ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. जवान यह पता लगाने में जुटे हैं कि ड्रोन के अलावा वहां कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है. फिलहाल पुलिस ने ड्रोन को लेकर कोई अंतिम जानकारी साझा नहीं की है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि यह कहां से आया था.

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पुलिस टीम ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. (Photo: ITG)

जुलाई में भी दिखे थे संदिग्ध ड्रोन

सीमा पार से ड्रोन भेजे जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले जुलाई के महीने में भी सांबा और कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. उस दौरान सांबा के विजयपुर इलाके के तरोर गांव के ऊपर जवानों ने उड़ता हुआ ड्रोन देखा था. एंटी-ड्रोन सिस्टम एक्टिव होते ही वह वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया था. ठीक उसी समय हीरानगर के चक नलुआ गांव में भी आसमान में ड्रोन मंडराता नजर आया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था.

कटली गांव में ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. यह पता लगाना बाकी है कि बरामद ड्रोन की गतिविधि किसी सीमा पार कनेक्शन से जुड़ी थी या नहीं.



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