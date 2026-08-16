scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM भूपेंद्र पटेल अमेरिका के लिए रवाना, गुजरात में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए करेंगे मीटिंग

सीएम भूपेंद्र पटेल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के लिए अमेरिका और कनाडा दौरे पर रवाना हुए. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात का डेलीगेशन अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के टोरंटो में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेगा.

Advertisement
X
सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात में विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रयास करेंगे.(Photo: ITG)
सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात में विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रयास करेंगे.(Photo: ITG)

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के लिए अमेरिका और कनाडा दौरे के लिए रविवार सुबह रवाना हुए.

सीएम भूपेंद्र पटेल इस दौरे के दौरान अमेरिका और कनाडा के उद्योग मंडलों के साथ मीटिंग करके गुजरात में विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रयास करेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री सभी को जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात डेलीगेशन अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के टोरेंटो के उद्योगपतियों और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर के अग्रणियों व गुजराती समुदाय के साथ राउंड टेबल कांफ्रेंस और वन टू वन मीटिंग करेगा. जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को गुजरात में आकर्षित करना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

4 जून 2021 की रात स्वीटी की कर दी गई थी हत्या. (File Photo: ITG)
49 दिन की मिस्ट्री और रिलेशनशिप ट्रैक... सन्न कर देगी स्वीटी पटेल की कहानी
Gujarat CM Bhupendra Patel
भूपेंद्र पटेल के बड़े ऐलान! आंगनवाड़ी बच्चों, छात्रों और ग्रामीणों को तोहफा
इंस्टाग्राम पर 54 हजार फॉलोअर्स थे. (File Photo: ITG)
54 हजार फॉलोअर्स वाला बेटा सो रहा था... पिता ने हथौड़े से मार डाला
बीमारी से बचाव को लेकर मेडिकल स्टाफ को निर्देश देते अधिकारी. (Photo: Screengrabs)
गुजरात में GBS का कहर! 13106 बच्चों की जांच... 42 हजार का है एक इंजेक्शन
शोषण का आरोप लगा बीते दिनों एक डॉक्टर ने दे दी थी जान. (Photo: Screengrabs)
40 से 60 घंटे काम, छुट्टी भी नहीं... जूनियर डॉक्टरों से शोषण का शिकायत पत्र वायरल

यह भी पढ़ें: हाइटेक सिटी नोएडा में पानी के लिए जान जोखिम में डाल रहे बच्चे, सेक्टर-78 की बाल्मीकि बस्ती का वीडियो वायरल

गुजरात के चीफ सेक्रेटरी एम.के. दास, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टी. नटराजन, इंडस्ट्रीज एंड माइन्स डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव कुमार और मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. विक्रांत पांडे के अलावा राज्य के इंडस्ट्री और ट्रेड जगत का एक डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस अमेरिका और कनाडा दौरे पर साथ मौजूद है.

Advertisement

वहीं, 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी छात्रों के पोषक आहार के लिए प्रति दिन प्रति छात्र 5.10 रुपये की जगह अब साढ़े 8 रुपये दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि आंगनवाड़ी में आने वाले 3 से 6 साल तक के 16 लाख 71 हजार से अधिक बच्चों को साल के 300 दिन गरम नाश्ता दिया जाएगा.

बता दें, इस नाश्ते को बनाने के लिए स्थानीय बाजार से दाल, मसाले, सब्जियां खरीदी जाती हैं. पहले इस खरीद के लिए हर बच्चे के लिए औसत 5 रुपये 10 पैसे दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर साढ़े आठ रुपये कर दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तिरुपति मेडिकल चैरिटी ट्रस्ट को मिली 1 करोड़ की मदद, दो कंपनियों ने दिया दान |
    कन्नौज का इत्र: कैसे GI टैग बना UP की सदियों पुरानी 'खुशबूदार विरासत' का ढाल |
    Money Astrology: कुंभ राशि वाले इस उम्र में कमाते हैं पैसा, हाथ लगती है धन-दौलत! |
    दिल्ली के कल्याणपुरी में दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या, सड़क पर तड़पता रहा घायल |
    बिकिनी पहन पूल में उतरी 'TV की संस्कारी बहू', दिखाई बोल्डनेस, भीगी जुल्फों में इतराकर दिए पोज |
    CSIR UGC NET की आंसर-की जारी, चैलेंज विंडो भी ओपन, जानें पूरी प्रक्रिया |
    बदरीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, भरभराकर गिरा मलबा! VIDEO में कैद हुआ खौफनाक मंजर |
    17 अगस्त को मनाई जाएगी नाग पंचमी, जानें पूजा का मुहूर्त |
    चीनी मैनेजर ने हाथ में तिरंगा लेकर ‘देश रंगीला’ पर किया मार्च, वीडियो वायरल |
    पड़ोसी के पेड़ के फल और पत्तियां गिरने पर कोर्ट पहुंचा शख्स तो जज भी हुए हैरान, जानें भारत में क्या है कानून
    Advertisement