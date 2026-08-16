वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, लहूलुहान हालत में 2 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जा रहे आजमगढ़ के एक यात्री की पिस्टल से अचानक गोली चल गई. पिस्टल से निकली गोली फर्श से टकराने के बाद पास में मौजूद एक लड़के के हाथ और एक महिला की जांघ में जा लगी. इस घटना में स्टाफ के दो लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है. हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

और पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ का रहने वाला एक यात्री एअर इंडिया की फ्लाइट पकड़कर मुंबई की यात्रा करने वाला था. सुरक्षा प्रक्रिया के तहत यात्री ने अपने पास मौजूद पिस्टल और मैगजीन की जानकारी पहले ही अधिकारियों को घोषित (डिक्लेयर) कर दी थी.

अचानक पिस्टल से गोली छूट गई और जमीन से टकराने के बाद पास खड़े लड़के के हाथ में और महिला की जांघ में लग गई. गोली लगते ही दोनों घायल हो गए, जिन्हें तुरंत हरहुआ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया.

जांच के दौरान चली गोली

वाराणसी एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता के मुताबिक, हथियार और उसके पेपर की जांच की जा रही थी, तभी गोली चल गई. उन्होंने बताया कि जब हथियार और कागजों की जांच चल रही थी तो उसे दौरान हथियार के मालिक और स्टाफ दोनों लोग मौजूद थे. जिन महिला और पुरुष स्टाफ को गोली लगी है. उनकी हालत सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----