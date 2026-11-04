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How to Make Doodh Barfi: त्योहारों पर बाजार की मिठाई छोड़ें, केसर और ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाएं टेस्टी दूध बर्फी

How to Make Doodh Barfi: दिवाली पर हर कोई बाजार से मिठाई लेकर आता है लेकिन मार्केट की मिठाई न केवल महंगी होती हैं बल्कि उनमें मिलावट का भी डर रहता है. ऐसे में यहां हम आपको घर पर ही दूध से टेस्टी केसर बर्फी बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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दूध की बर्फी (Photo: ITG)
दूध की बर्फी (Photo: ITG)

दीवाली और भाई दूज जैसे पावन पर्वों पर घर में तरह-तरह की मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है. बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट का खतरा तो रहता ही है, साथ ही वे काफी महंगी भी होती हैं. इस बार त्योहार के खास मौके पर बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय, घर पर शुद्ध दूध, केसर और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स से बिल्कुल हलवाई जैसी रिच और टेस्टी केसरिया दूध बर्फी बनाएं. यह खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, उतनी ही शुद्ध और सेहतमंद भी होती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध: 2 लीटर

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चीनी: 1 से 1.25 कप (स्वादानुसार)

केसर के धागे: 20-25 (एक चम्मच गुनगुने दूध में भिगोए हुए)

नींबू का रस या फिटकरी का टुकड़ा: आधा छोटा चम्मच (दूध में हल्का दाना लाने के लिए)

शुद्ध देसी घी: 2-3 बड़े चम्मच

कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (पिस्ता, बादाम, काजू): आधा कप

इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

परफेक्ट दानेदार और रिच टेक्सचर बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

हल्का दाना डालने की ट्रिक: दूध बर्फी को हलवाई जैसा दानेदार बनाने के लिए जब दूध आधा जल जाए, तब उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें या चुटकी भर सिट्रिक एसिड/फिटकरी मिला दें. इससे दूध में बहुत बारीक दाने बनते हैं जो बर्फी का असली टेक्सचर देते हैं.

धीमी आंच पर भुनाई: दूध को गाढ़ा करने के बाद घी डालकर भूनने की प्रक्रिया धीमी आंच पर ही करें, ताकि बर्फी का रंग सुनहरा और स्वाद सोंधा आए.

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बनाने की विधि:

दूध उबालें: एक भारी तले की बड़ी कड़ाही में 2 लीटर फुल क्रीम दूध डालकर उबलने के लिए रखें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध पेंदे में न चिपके.

गाढ़ा करें: जब दूध पककर आधा रह जाए, तब इसमें केसर वाला दूध और नींबू के रस की कुछ बूंदें डालकर हल्के हाथ से चलाएं ताकि दूध में महीन दाने बन जाएं.

चीनी मिलाएं: अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें. मिश्रण को लगातार मध्यम आंच पर पकाते रहें जब तक वह रबड़ी जैसा गाढ़ा न हो जाए.

घी मिलाएं: जब मिश्रण कड़ाही के किनारे छोड़ने लगे, तब इसमें 2-3 चम्मच देसी घी मिला दें. घी डालने से बर्फी में शानदार चमक और रिचनेस आती है.

ड्राई फ्रूट्स डालें: आधे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिश्रण के अंदर मिला दें और बाकी को गार्निशिंग के लिए बचा लें.

सेट करें: एक थाली या ट्रे में थोड़ा घी लगाकर चिकना करें. इस मिश्रण को उसपर समान रूप से फैला दें और ऊपर से बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर हल्के हाथ से दबा दें.

काटें: इसे पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर अपनी पसंद के चौकोर टुकड़ों में काट लें.

आपकी शानदार, शुद्ध और शाही केसरिया दूध बर्फी तैयार है! इसे एयर-टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर करें और त्योहार पर अपनों को परोसें.

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