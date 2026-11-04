रेखा झुनझुनवाला का निवेशित शेयरों की कीमत बुधवार को 50 फीसदी कम हो गया. आज ये कुछ ट्रेडिंग ऐप्‍स में 50 परसेंट तक गिरे हुए दिखाई दिए. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपकी निवेश की गई रकम कम हो गई है, बल्कि यह कॉर्पोरेट बदलाव के कारण हुआ है.

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दरअसल, बुधवार को कॉनकॉर्ड बायोटेक के सभी शेयर पहले से घोषित कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से एक्स-बोनस हो गए. इसने एलिजिबल स्‍टॉकहोल्‍डर्स के लिए बोनस इश्‍यू का ऐलान किया था, जो उनके स्‍टॉक प्राइस में तेज गिरावट का संकेत है.

4 नवंबर तय थी रिकॉर्ड डेट

कॉनकॉर्ड ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 27 अक्टूबर, 2026 को हुई अपनी मीटिंग में बुधवार, 04 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है. इसका मकसद उन शेयरहोल्डर्स की एलिजिबिलिटी तय करना है जो 1:1 के रेश्यो में बोनस इक्विटी शेयर पाने के हकदार हैं, यानी हर मौजूदा पूरी तरह से पेड अप शेयर के लिए बोनस शेयर के तौर पर एक इक्विटी शेयर, जो रेगुलेटरी अप्रूवल पर निर्भर है.

इसका मतलब है कि कॉनकॉर्ड बायोटेक के सभी एलिजिबल शेयरहोल्डर्स को रिकॉर्ड डेट पर उनके पास मौजूद हर शेयर के लिए कंपनी का एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा. सभी एलिजिबल शेयरहोल्डर्स की स्टॉकहोल्डिंग दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन स्टॉक प्राइस को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, जिससे टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा.

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एक्‍स-बोनस से पहले कितने का था एक शेयर?

कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 1,229.90 रुपये पर सेटल हुए और बोनस शेयर जारी होने के एडजस्टमेंट के बाद बुधवार को 610 रुपये पर खुले. हो सकता है कि कुछ ब्रोकरेज के ट्रेडिंग ऐप कल के अनएडजस्टेड शेयर प्राइस दिखा रहे हों और इस तरह, काउंटर पर 50-52 परसेंट की गिरावट का संकेत दे रहे हों.

52 वीक के लो से 26 फीसदी ऊपर

स्टॉक स्प्लिट के एडजस्टमेंट के बाद, कॉनकॉर्ड बायोटेक के शेयर शुरुआती सेशन में 595 रुपये तक गिर गए थे, लेकिन बुधवार को 4.8 परसेंट की तेजी से बढ़कर 623.65 रुपये पर पहुंच गए, और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया. स्टॉक अगस्त, 2026 में अपने एडजस्टेड 52-हफ्ते के हाई 807.03 रुपये से 24 परसेंट गिर गया है. हालांकि, यह अप्रैल, 2026 में अपने एडजस्टेड 52-हफ़्ते के लो 493.53 रुपये से 26 परसेंट ऊपर है.

1984 में बनी कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, भारत में मौजूद R&D पर चलने वाली बायोफार्मा कंपनी है, जो भारत की लीडिंग API कंपनियों में से एक है. कॉनकॉर्ड बायोटेक के शेयर अगस्त 2023 में लिस्ट हुए थे, जब कंपनी ने 741 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,550.52 करोड़ रुपये जुटाए थे. स्टॉक अभी अपने एडजस्टेड IPO प्राइस से 70 परसेंट ऊपर है.

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झुनझुनवाला का शेयर

दिवंगत दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के बच्चों के नाम पर बने तीन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के पास कंपनी में करीब 2.52 करोड़ इक्विटी शेयर (पोस्ट एडजस्टमेंट बेसिस पर 5.04 करोड़ शेयर) या 24.10 परसेंट हिस्सेदारी है. इस हिस्सेदारी की कीमत अभी 3,143.10 करोड़ रुपये है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)



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