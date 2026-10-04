Wallnut Chutney: धनिया-पुदीना की चटनी छोड़िए, घर पर रखे अखरोट की कश्मीरी तीखी चटनी, वीकेंड पर इडली-डोसा संग मजे से खाएं

अक्सर नाश्ते में इडली, डोसा, उत्तपम या पराठों के साथ हम वही रोज़-रोज़ की धनिया, पुदीना या नारियल-मूंगफली की चटनी बनाकर खा लेते हैं. लेकिन इस वीकेंड अगर आप अपने नाश्ते की थाली को एक रॉयल और नया कश्मीरी फ्लेवर देना चाहते हैं, तो घर में रखे अखरोट से बनाएं कश्मीरी अखरोट की तीखी चटनी जिसे पारंपरिक तौर पर दून चेतिन कहा जाता है.

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कश्मीर की वादियों में बनने वाली यह चटनी स्वाद में बेहद क्रीमी, चटाकेदार और नटी होती है. अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दिमाग और दिल दोनों की सेहत के लिए रामबाण हैं. दही, हरी मिर्च, जीरा और ताजे पुदीने/धनिया के साथ पिसी हुई यह चटनी इडली और डोसे के साथ ऐसा लाजवाब कॉम्बिनेशन देती है कि हर कोई तारीफ करते नहीं थकेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और क्विक विधि!

सामग्री:

1 कप अखरोट की गिरी (10-15 मिनट गुनगुने पानी में भीगे हुए)

1/2 कप ताजा गाढ़ा दही (हल्का खट्टा)

3-4 हरी मिर्च (अपनी पसंद अनुसार तीखेपन के लिए)

1/2 इंच अदरक का टुकड़ा

1/2 छोटा चम्मच जीरा (भुना या सादा)

1/4 कप ताजा हरा धनिया या पुदीने के पत्ते (ऐच्छिक - फ्रेशनेस के लिए)

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1 छोटा चम्मच नींबू का रस या अमचूर पाउडर (हल्की खटास के लिए)

1/4 छोटा चम्मच काला नमक

स्वादानुसार सादा नमक

बनाने की विधि:

अखरोट की गिरी को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें. भिगोने से अखरोट का कसैलापन दूर हो जाता है और पिसते समय चटनी एकदम मखमली और क्रीमी बनती है.

मिक्सी के चटनी जार या सिलबट्टे पर भीगे हुए अखरोट (पानी निकालकर), हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, जीरा, हरा धनिया/पुदीना, काला नमक और सादा नमक डालें.

अब इसमें 2 बड़े चम्मच गाढ़ा दही डालें. ध्यान रखें कि शुरुआत में पानी बिल्कुल न मिलाएं. मिक्सी को रुक-रुककर (Pulse Mode पर) चलाएं ताकि अखरोट का दरदरा या स्मूथ पेस्ट बन सके.

अब बचा हुआ दही और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक बार फिर ब्लेंड कर लें. अगर चटनी ज्यादा गाढ़ी लगे, तो 1-2 चम्मच ठंडा पानी या दही का पानी मिलाकर अपनी पसंद के अनुसार कंसिस्टेंसी सेट कर लें.

पारंपरिक रूप से इसमें तड़का नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर आप डोसे या इडली के साथ खा रहे हैं, तो 1 छोटा चम्मच राई (सरसों), कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का देसी घी में तड़का लगाकर ऊपर से डाल सकते हैं.

तैयार है आपकी बेहद स्वादिष्ट, क्रीमी और चटाकेदार कश्मीरी अखरोट की चटनी. इसे गरमा-गरम इडली, क्रिस्पी डोसा, अप्पे या पराठों के साथ वीकेंड पर सर्व करें.

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