scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

LIVE: एकता दिवस परेड का हुआ आगाज, थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे संबोधित

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता नगर में शाम 5 बजे परेड शुरू हो गई है. इस बार परेड को पहले से ज्यादा भव्य और विविधतापूर्ण बनाया गया है. इसमें कुल 15 झांकियां शामिल हैं. करीब 5,000 कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रहे हैं.

Advertisement
X
राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता नगर में भव्य परेड.
राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता नगर में भव्य परेड.

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता नगर में शाम 5 बजे परेड शुरू हो गई है. इस बार परेड को पहले के मुकाबले ज्यादा भव्य और विविधतापूर्ण बनाया गया है. परेड में कुल 15 झांकियां शामिल हैं, जो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण हैं.

परेड के दौरान करीब 5,000 कलाकार 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रहे हैं. कलाकारों की प्रस्तुतियों के जरिए एकता और विविधता का संदेश दिया जा रहा है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर स्थित वामन वृक्ष वाटिका का दौरा किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यहां मौजूद बोनसाई के संग्रह, थीम आधारित गार्डन और शांत वातावरण की तारीफ की.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वामन वृक्ष वाटिका में बोनसाई की खूबसूरत कलेक्शन देखने को मिली. उन्होंने कहा कि यह जगह प्रकृति की खूबसूरती और रचनात्मकता को करीब से समझने का शानदार अवसर देती है. उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर्यटकों के लिए 'Make Your Own Bonsai' का अनुभव भी उपलब्ध है, जो इस जगह को और खास बनाता है.

Advertisement

राष्ट्रीय एकता दिवस के इस कार्यक्रम को लेकर एकता नगर में खास तैयारियां की गई हैं. परेड शुरू होने के साथ ही कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और झांकियों का सिलसिला भी जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    झांसी में PET परीक्षा में नकल का अनोखा तरीका... सेनेटरी पैड में छिपाकर ले गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस |
    AC Cleaning Tips: बंद करने जा रहे हैं एयर कंडीशनर? आज ही निपटा लें ये 3 जरूरी काम, अगले सीजन मक्खन जैसी रहेगी कूलिंग |
    मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर पीछे से ट्रक में घुसी कार, 1 KM तक घिसटती रही, मृत दंपती के परिवार को ₹1.80 करोड़ मुआवजा |
    'जिसे आप प्यार करते हैं, वो आपसे पहले ही चला जाएगा', संजय गुप्ता की मौत से पहले पत्नी ने सोशल मीडिया पर की थी ये पोस्ट |
    LIVE: एकता दिवस परेड का हुआ आगाज, थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे संबोधित |
    भारतीय वायु सेना को मिला नया नेतृत्व, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने संभाली कमान |
    केवडिया में PM मोदी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, वामन वृक्ष वाटिका का लिया जायजा |
    PM मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात को दी 400 करोड़ की सौगात, देखें शतक आजतक |
    CEC के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग की घोषणा |
    INDIA ब्लॉक की मॉक संसद, खड़गे ने CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए ये 6 आरोप
    Advertisement