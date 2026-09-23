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Homemade Chilli Pickle: बाजार का अचार खाना छोड़िए, घर में बनाएं मिथिला स्पेशल हरी मिर्च का चटपटा और टेस्टी अचार, महीनों नहीं होगा खराब

Homemade Chilli Pickle: अगर आपको भी अचार खाना पसंद है तो इसके लिए बाजार से महंगे अचार खरीदने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको बिहार का मिथिला फेमस हरी मिर्च का अचार बनाने का तरीका बता रहे हैं जो खाने में बहुट टेस्टी लगता है.

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मिथिला स्टाइल में बनाएं हरी मिर्च का अचार (Photo: ITG)
मिथिला स्टाइल में बनाएं हरी मिर्च का अचार (Photo: ITG)

मिथिला का खान-पान अपने खास देसी स्वाद और पारंपरिक मसालों के लिए जाना जाता है. अगर आप भी खाने के साथ तीखा और चटपटा पसंद करते हैं तो मिथिला स्टाइल हरी मिर्च का यह देसी अचार आपके लिए परफेक्ट है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह मिंटो में तैयार हो जाता है. सरसों के तेल, राई और खटाई के सही मेल से बना यह अचार साधारण से खाने का स्वाद भी दोगुना कर देता है. सबसे खास बात यह है कि सही तरीके से बनाने पर यह अचार महीनों तक बिल्कुल खराब नहीं होता.

सामग्री:

हरी मिर्च (मोटी या मीडियम तीखी) - 250 ग्राम

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पीली या काली राई (दरदरी पिसी) - 3 बड़े चम्मच

सौंफ (दरदरी पिसी) - 2 बड़े चम्मच

अमचूर पाउडर - 1.5 बड़ा चम्मच (या नींबू का रस)

हल्दी पाउडर - 1 बड़ा चम्मच

अजवाइन - 1 छोटा चम्मच

कलौंजी (मंगरैल) - 1/2 छोटा चम्मच

हींग - 1/4 छोटा चम्मच

सरसों का तेल - 1/2 कप

नमक - 2 बड़े चम्मच (स्वादानुसार)

बनाने की विधि:

हरी मिर्च को पानी से अच्छी तरह धोकर सूती कपड़े से सुखा लें. मिर्च में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए. इसके बाद डंठल तोड़कर मिर्च को बीच से चीरा  लगा लें या छोटे टुकड़ों में काट लें.

एक बड़े बाउल में कटी हुई हरी मिर्च डालें. अब इसमें राई, सौंफ, हल्दी, अमचूर पाउडर, अजवाइन, कलौंजी, हींग और नमक डालें.

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एक पैन में सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गरम करें, फिर गैस बंद करके तेल को हल्का गुनगुना होने दें.

गुनगुने तेल को मिर्च और मसालों वाले बाउल में डालें और चम्मच से अच्छी तरह मिला लें ताकि हर मिर्च पर मसाले की अच्छी कोटिंग हो जाए.

अचार को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर इसे कांच के सूखे और साफ जार में भर लें. आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन धूप दिखाने पर इसका स्वाद और ज्यादा निखर जाता है.

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