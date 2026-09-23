नेपाल बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने अचानक डाल दिया घेरा, रात भर गाड़ी चोरों के लिए चला सर्च ऑपरेशन

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस ने देर रात बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. पुलिस को वाहन चोरी कर उन्हें नेपाल ले जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद नेपाल जाने वाले रास्तों पर अचानक घेराबंदी कर दी गई. पुलिस की टीमें देर रात तक संदिग्ध वाहनों और लोगों की तलाश करती रहीं.

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इसी दौरान चिकनिया नहर से जाने वाले रास्ते पर पुलिस को दो मोटरसाइकिलों पर तीन संदिग्ध आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. पुलिस को देखते ही एक बाइक पर सवार दो लोग वापस मुड़कर भागने लगे. वहीं दूसरी बाइक पर मौजूद युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. फायरिंग में युवक को गोली लग गई. वह मौके पर ही गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया. घायल युवक की पहचान अब्दुल सलाम के रूप में हुई है. वह रुपईडीहा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है.

पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की है. शुरुआती जांच में यह बाइक चोरी की बताई जा रही है. घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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चोरी की बाइकें नेपाल ले जाने का था प्लान

बहराइच के एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चल रहा था. इसी दौरान पुलिस को संदिग्धों के बारे में सूचना मिली. सूचना मिलते ही नेपाल जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई.

पूछताछ में अब्दुल सलाम ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर कई मोटरसाइकिलें जमा कर रहा था. इन बाइक को नेपाल ले जाकर बेचने की तैयारी थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.

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मुठभेड़ के दौरान भाग निकले दोनों आरोपियों की तलाश जारी है. इंस्पेक्टर की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. पुलिस आसपास के इलाकों में भी तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि फरार दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है. अब जांच इस बात पर भी चल रही है कि गिरोह ने अब तक कितनी बाइक चोरी की हैं और नेपाल में इन्हें कहां बेचा जाता था.



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