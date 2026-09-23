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लस्ट स्टोरीज 3 में अदिति हैदरी-सिद्धार्थ ने किए इंटीमेट सीन्स, बॉडी डबल को हटाया, डायरेक्टर बोले- झिझक नहीं...

लस्ट स्टोरीज 3 में रियल लाइफ कपल अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की कास्टिंग हुई. उन्होंने बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया. वे एक-दूसरे के साथ सहज थे.

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अदिति-सिद्धार्थ सेट पर हुए इंटीमेट (Photo: x/NetflixIndia)
अदिति-सिद्धार्थ सेट पर हुए इंटीमेट (Photo: x/NetflixIndia)

लस्ट स्टोरीज 3 की इन दिनों कफी चर्चा है. शो में रियल लाइफ कपल अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की कास्टिंग हुई है. क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, इसलिए उन्होंने बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया. फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने सीरीज में अदिति-सिद्धार्थ की कहानी को डायरेक्ट किया है. उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में इंटीमेट सीन्स फिल्माने को लेकर बात की.

इंटीमेट सीन्स पर क्या बोले विशाल भारद्वाज?
विशाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि सेट पर इंटीमेसी डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है. पहले जब इंटीमेसी डायरेक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तब कई बार ऐसे सीन्स को शूट करना अजीब और असहज हो जाता था. फिल्ममेकर्स के लिए हालात को संभालना मुश्किल हुआ करता था. एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच काफी झिझक रहती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है.

विशाल के मुताबिक, इंटीमेसी डायरेक्टर की मौजूदगी की वजह से ऐसे रोमांटिक सीन्स शूट करना आसान हो गया है. इससे डायरेक्टर और एक्टर्स दोनों ही कंफर्टेबल फील करते हैं. 

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एक पुराना किस्सा शेयर करते हुए विशाल ने कहा- मुझे याद है हीरोइनें मेरे पास आकर पूछती थीं- सर क्या हमें इस सीन में जीभ का इस्तेमाल करना है? क्या आप मेल एक्टर से पूछ सकते हैं? विशाल ने कहा- ऐसे सवालों के जवाब देना मेरे लिए अजीब होता था. मुझे भी एक्टर से ऐसा सवाल पूछना पड़ता था. आप सोचिए ये सब कितना वीयर्ड होता होगा.

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कंफर्टेबल थे अदिति-सिद्धार्थ
विशाल ने बताया कि लस्ट स्टोरीज 3 के लिए अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ के साथ काम करना काफी आसान रहा. क्योंकि वो पति-पत्नी हैं, इसलिए सेट पर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे. उन्होंने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था. विशाल कहते हैं- वो एक दूसरे के साथ सहज थे. उनकी 50% झिझक तो पति-पत्नी होने की वजह से खत्म हो गई थी. हमने उनके लिए बॉडी डबल भी रखे थे.

''एक शॉट में कैमरा अदिति के पैरों पर था और सिद्धार्थ को क्रॉल करना था. जब अदिति ने ये शॉट देखा तो उन्होंने मजाक में कहा, लेकिन मेरे पैर इतने मोटे तो नहीं हैं. अदिति-सिद्धार्थ ने खुद ही ये शॉट करने की इच्छा जताई.''

बात करें लस्ट स्टोरीज 3 की तो, इसमें चार अलग-अलग कहानियां दिखाई गई हैं, जिन्हें विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. सीरीज में प्यार, सेक्सुअल डिजायर और इंटीमेसी के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया गया है. शो में अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ के अलावा राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अली फजल और राधिका मदान अहम रोल में दिखे.

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