scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भारत हमारा सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त'... UN में भूटान PM ने की तारीफ

यूएनजीए में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोबगे ने भारत को भरोसेमंद दोस्त और साझेदार बताया, साथ ही जीलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और असम के समर्थन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोकेशन, बाजारों तक पहुंच, कनेक्टिविटी और भरोसे जैसी मजबूत बुनियाद के साथ आगे बढ़ रही है.

Advertisement
X
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे. (Photo- X/Screengrab)
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे. (Photo- X/Screengrab)

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने भारत को भूटान का भरोसेमंद दोस्त और साझेदार बताया. टोबगे ने कहा कि भूटान की महत्वाकांक्षी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी यानी GMC परियोजना सीधे भारत की सीमा से लगी हुई है और इस विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और असम सरकार का समर्थन हासिल है.

टोबगे ने कहा कि GMC की लोकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है. यह शहर भूटान के सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी भारत की सीमा पर स्थित है. उन्होंने कहा कि सीमा के दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक मौजूद है. उनके मुताबिक, भारत के साथ यह कनेक्टिविटी GMC को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंच का एक अहम रास्ता बनाती है.

यह भी पढ़ें: धमकी और भविष्यवाणी एक साथ... ट्रंप के इशारे से अचानक सस्ता होने लगा तेल, दाम- $100 के नीचे

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump and PM Modi
दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं PM मोदी, कनाडा विजिट कंफर्म
PM Narendra Modi.
BJP का दो दिवसीय चिंतन शिविर, विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर होगा मंथन
US sanctions on countries buying Russian oil
'चीन वाली गलती भारत के साथ नहीं दोहराएंगे', US को क्या है असली डर?
Who is Pulkit Mani?
विवादों में कॉमेडियन पुलकित मणि, 3 शोज कैंसिल, मिल रही धमकी
1500 youths participating in the bike rallies from Gujarat’s Vadnagar to Varanasi
वडनगर से वाराणसी की यात्रा पर 1500 बाइक सवार, BJP बोली- 193 जिलों का करेंगे दौरा

GMC के लिए भारत की दोस्ती को बताया बड़ी ताकत

भूटान PM ने कहा कि GMC को शुरुआत से ही वह चीज मिल रही है, जिसे कई नए शहर हासिल करने में दशकों लगा देते हैं. इसमें बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों तक पहुंच, कनेक्टिविटी और भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त शामिल है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि GMC की सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भारत सरकार और सीमा से लगे असम के पड़ोसियों का भी समर्थन मिला है. टोबगे ने इस समर्थन को परियोजना के लिए अहम बताया.

बोले- भरोसा खरीदा नहीं जा सकता

शेरिंग टोबगे ने कहा कि भूटान के पास एक और ऐसी ताकत है जिसे खरीदा नहीं जा सकता और वह है भरोसा. उन्होंने कहा कि यह भरोसा शांति, राजनीतिक स्थिरता, कानून के राज और अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने के रिकॉर्ड से बना है.

यह भी पढ़ें: ईरान का खात्मा, सुपर इंटेलिजेंस, ग्रीनलैंड, 8 युद्ध... UN की स्पीच में क्या-क्या बोले ट्रंप?

भूटान PM के मुताबिक, लंबे समय के निवेशकों के लिए भरोसा बेहद अहम है, क्योंकि इससे भविष्य को लेकर एक तरह की स्थिरता और भरोसा पैदा होता है. उन्होंने कहा कि GMC दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों के लिए एक गेटवे के तौर पर काम कर सकता है.

टोबगे के बयान में भारत और भूटान के रिश्तों के साथ-साथ GMC प्रोजेक्ट के लिए भारत की भूमिका पर भी खास जोर रहा. उन्होंने भारत के साथ सीमा से जुड़ी अपनी भौगोलिक स्थिति, बाजारों तक पहुंच और दोनों देशों के बीच भरोसे को GMC की बड़ी ताकत के तौर पर पेश किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'भारत हमारा सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त'... UN में भूटान PM ने की तारीफ |
    'जो भी रेप करे, उसे उसी दिन मार देना चाहिए....', जमुई कांड पर बोले बाहुबली अनंत सिंह |
    नेपाल बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने अचानक डाल दिया घेरा, रात भर गाड़ी चोरों के लिए चला सर्च ऑपरेशन |
    लस्ट स्टोरीज 3 में अदिति हैदरी-सिद्धार्थ ने किए इंटीमेट सीन्स, बॉडी डबल को हटाया, डायरेक्टर बोले- झिझक नहीं... |
    नेपाल बाढ़ में लापता भारतीयों की तलाश तेज, DNA जांच में 1200 से ज्यादा प्रोफाइल तैयार |
    Anant Chaturdashi 2026: 24 या 25 सितंबर, कब है अनंत चतुर्दशी? नोट करें तिथि और पूजन मुहूर्त |
    यामी गौतम को मिला नेशनल अवॉर्ड ,आदित्य धर को धुरंधर के लिए बड़ी उम्मीद |
    एकतरफा प्यार, बार-बार पीछा और धमकी... फिर घर तक पहुंचा सिरफिरा और लड़की के सिर में चाकू मार दिया |
    आजमगढ़ हत्याकांड: 'कातिल' अरविंद सिंह की मां का बड़ा खुलासा, बताया कैसे महामृत्युंजय जाप के बीच बिछ गईं लाशें? |
    38 साल बाद कहां हैं 'महाभारत के सुदामा'? बदल गया कान्हा का दोस्त, पहचानना मुश्किल
    Advertisement