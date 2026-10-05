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Arbi Ki Bhujia: रोज वही दाल-रोटी खाना छोड़ें, प्याज का छौंक लगाकर बनाएं अरबी की कुरकुरी भुजिया, रोटी-चावल संग लगेगी टेस्टी

Arbi Ki Bhujia: अगर आप भी रोज वही फीकी दाल खाकर बोर हो चुके हैं तो आज हम आपको अरबी की टेस्टी भुजिया की रेसिपी बता रहे हैं. ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और लहसुन-प्याज के तड़के के साथ बहुत टेस्टी लगती है.

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क्रिस्पी अरबी भुजिया (Photo: ITG)
क्रिस्पी अरबी भुजिया (Photo: ITG)

अक्सर घरों में जब अरबी की सब्जी बनती है तो बहुत से लोग इसे खाने में आनाकानी करने लगते हैं. ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि पकाने के बाद अरबी बहुत चिपचिपी और लसदार हो जाती है, जिससे इसका स्वाद खराब हो जाता है. लेकिन अरबी फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर एक बेहद स्वादिष्ट सब्जी है.

अगर अरबी को सही तरीके से उबालकर, बारीक कटे प्याज, अजवाइन और चटपटे मसालों का छौंक लगाकर भुना जाए, तो यह इतनी कुरकुरी और चटाकेदार बनती है कि बच्चे और बड़े सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं. प्याज का मिठास भरा सोंधापन और अमचूर की खटास मिलकर इस भुजिया के जायके को कई गुना बढ़ा देती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

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250 ग्राम अरबी (अच्छी तरह धुली हुई)

दो बड़े प्याज (बारीक या लंबे पतले कटे हुए)

दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच अजवाइन (फ्लेवर के लिए बेहद जरूरी)

एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर (खटाई के लिए), एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला

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स्वादानुसार नमक, दो हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

एक छोटा चम्मच बारीक कद्दूकस किया अदरक, बारीक कटा हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

धुली हुई अरबी को कुकर में एक गिलास पानी और चुटकीभर नमक के साथ सिर्फ 1 सीटी आने तक उबालें. अरबी को ज्यादा उबलने न दें, वरना वह मैश हो जाएगी. कुकर की भाप निकलते ही अरबी को पानी से बाहर निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.

पूरी तरह ठंडी होने के बाद अरबी के छिलके उतार लें. अब हाथों पर हल्का-सा तेल लगाएं और अरबी को गोल या लंबे पतले टुकड़ों में काट लें. कटिंग के बाद अरबी पर आधा छोटा चम्मच अमचूर या नींबू का रस और चुटकीभर नमक छिड़ककर ५ मिनट रख दें, इससे इसका चिपचिपापन खत्म हो जाता है.

कड़ाही में दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर धुआं निकलने तक गर्म करें. इसके बाद आंच धीमी करें और अजवाइन, हींग, हरी मिर्च और अदरक डालें. अजवाइन के चटकते ही कटे हुए प्याज डालें. प्याज को मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक वह हल्का गुलाबी और सॉफ्ट न हो जाए.

अब कड़ाही में कटी हुई अरबी डालें. आंच को मध्यम रखें और बिना ढके 3 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें ताकि अरबी और प्याज पर हल्का सुनहरा रंग आने लगे.

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अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं. आंच धीमी करें और बिना ढके ४ से 5 मिनट तक अरबी को क्रिस्पी होने तक भूनें.

जब अरबी पूरी तरह कुरकुरी और सुनहरी हो जाए, तब ऊपर से अमचूर पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं. 1 मिनट बाद गैस बंद कर दें.

ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया छिड़कें. तैयार है आपकी गरमा-गरम, चटाकेदार और कुरकुरी प्याज वाली अरबी की भुजिया. इसे दाल-चावल, रोटी या पराठों के साथ सर्व करें.

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