scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संजय गुप्ता की अंतिम विदाई, बेटी ने पैपराजी का किया अपमान, कैमरे पर किए गंदे इशारे? VIDEO

दिवंगत फिल्ममेकर संजय गुप्ता की बेटी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी को मिडल फिंगर दिखा रही हैं. हालांकि उस वीडियो में डायरेक्टर की बेटी है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती.

Advertisement
X
बेटी ने पैप्स को दिखाई मिडल फिंगर (Credit: Instagram/@buzzzookaprime)
बेटी ने पैप्स को दिखाई मिडल फिंगर (Credit: Instagram/@buzzzookaprime)

बॉलीवुड इंडस्ट्री को कल एक झटका तब लगा जब फिल्ममेकर संजय गुप्ता का अचानक निधन हो गया. घर के बाथरूम में फिसलने के कारण उनकी मौत हुई. वो महज 57 साल के थे. पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर सी दौड़ गई थी. परिवार में मातम पसरा हुआ था, लेकिन उस बीच उनकी बेटी का एक वीडियो वायरल हुआ.

पैप्स का किया अपमान?

बीते दिन संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार के बाद पैपराजी ने डायरेक्टर की बेटी दलाई गुप्ता का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका दावा है कि वो पैप्स को आपत्तिजनक इशारे कर रही थीं. वीडियो में वो उन्हें मिडल फिंगर दिखाकर हंस रही थीं. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो संजय गुप्ता की बेटी ही थीं, क्योंकि तब उन्होंने अपना चेहरा छिपाया हुआ था.

सम्बंधित ख़बरें

Hrithik and Saba
गर्लफ्रेंड सबा के लिए ऋतिक रोशन का खास पोस्ट वायरल
Sunanda Sharma Fan Reaction
स्टेज पर चढ़ा शख्स, डरकर चिल्लाई सिंगर, रोका कॉन्सर्ट, Video
hrithik roshan saba azad romantic photos
Hrithik Roshan-Saba Azad: 11 साल छोटी GF सबा संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, बोले- I Love You, कब करेंगे शादी?
annu kapoor supports pm narendra modi
'लोकतंत्र नहीं होता तो सात समंदर पार पहुंच जाते', प्रदर्शन पर बोले अन्नू कपूर
Sanjay Gupta Last Rites
Sanjay Gupta Last Rites: संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में पहुंचे अभिषेक बच्चन-राजपाल यादव, दुख में परिवार को संभाला

वीडियो में एक लड़की कार की आगे वाली सीट पर बैठी नजर आ रही है. उसने हुडी से अपना चेहरा ढक रखा है. वीडियो में लड़की फोटोग्राफर्स की तरफ देखकर हंसती हुई नजर आती है और फिर उन्हें मिडिल फिंगर दिखाती है, जिसे आपत्तिजनक इशारा माना जाता है. कार चला रहा शख्स उसे रोकने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लड़की फिर भी ऐसा करती रहती है. पीछे बैठा एक शख्स भी उसे रोकने की कोशिश करता नजर आता है. 

Advertisement

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे कि आखिर अंतिम संस्कार के मौके पर ऐसा व्यवहार क्यों किया गया. कुछ लोगों ने लड़की के हंसने पर भी सवाल उठाए. हालांकि, सबसे अहम बात ये है कि वीडियो में दिख रही लड़की संजय गुप्ता की बेटी दलई ही हैं, ये कन्फर्म नहीं है. चेहरा ढका होने की वजह से पपाराजी पेज के इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है. 

बात अगर संजय गुप्ता की करें, तो वो बॉलीवुड के उन फिल्ममेकर्स में से एक हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर कुछ दमदार फिल्में बनाईं. कांटे, जंग, जिंदा, आतिश, काबिल, मुसाफिर- ये वो फिल्में हैं जिससे उन्होंने अपनी पहचान बनाई. ऐसे में जब उनका निधन हुआ, तब इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे भी उनके जाने से दुखी हुए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    संजय गुप्ता की अंतिम विदाई, बेटी ने पैपराजी का किया अपमान, कैमरे पर किए गंदे इशारे? VIDEO |
    नीला ड्रम हत्याकांड वाले मकान का संगम जल से शुद्धिकरण, मंत्रोच्चार के साथ हुई पूजा |
    रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, कई बड़े नेता हुए शामिल |
    वाराणसी-दिल्‍ली वंदे भारत स्‍लीपर टिकट की बुकिंग शुरू, जानिए किराया |
    Homemade Beetroot Lipstic: महंगी लिपस्टिक छोड़ें! चुकंदर से घर पर बनाएं नेचुरल लिपस्टिक, सर्दियों के लिए है बेस्ट |
    8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा? समझें 5 चरण का पूरा प्रोसेस |
    Kal Ka Rashifal 2 November 2026: सिंह राशि वाले बजट पर ध्यान दें, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    Microsoft छोड़ी तो छूट गए ₹15 लाख! पूर्व टेक इंजीनियर ने AI स्टार्टअप के लिए लिया रिस्क, बोले- 'पछतावा नहीं' |
    एलन मस्क से कैसे टकराएंगे पुतिन, अंतरिक्ष से रूस का दूसरा इंटरनेट सैटेलाइट भी गिरा |
    'जब बड़ा पेड़ गिरता है', अमित शाह ने राजीव गांधी के बयान से कांग्रेस को घेरा
    Advertisement