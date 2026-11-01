scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Microsoft छोड़ी तो छूट गए ₹15 लाख! पूर्व टेक इंजीनियर ने AI स्टार्टअप के लिए लिया रिस्क, बोले- 'पछतावा नहीं'

माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी में नौकरी और अच्छी सैलरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. लेकिन अतिशय जैन ने इस जोखिम को उठाया. उन्होंने AI के क्षेत्र में अपना कारोबार खड़ा करने के लिए नौकरी छोड़ दी. दिलचस्प बात यह है कि उनके जाने के करीब एक महीने बाद कंपनी ने कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपये तक का एग्जिट ऑफर पेश किया. 

Advertisement
X
Microsoft की नौकरी छोड़ी, 15 लाख रुपये का ऑफर छूटा
Microsoft की नौकरी छोड़ी, 15 लाख रुपये का ऑफर छूटा

अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना आसान फैसला नहीं होता. खासकर तब जब नौकरी छोड़ने के कुछ समय बाद ही आपको पता चले कि थोड़ा और रुकने पर लाखों रुपये मिल सकते थे. माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतिशय जैन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने अपना AI स्टार्टअप बनाने के लिए कंपनी की नौकरी को छोड़ दिया. लेकिन उनके इस्तीफे के करीब एक महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट का वॉलंटरी एग्जिट ऑफर सामने आया, जिसके तहत उन्हें करीब 15 लाख रुपये मिल सकते थे. हालांकि, इस रकम से चूकने के बावजूद अतिशय को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. 

एक महीने पहले नौकरी छोड़ने से छूटे 15 लाख रुपये

बता दें कि अतिशय जैन पहले माइक्रोसॉफ्ट और Nutanix में काम कर चुके हैं. उन्होंने पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़कर अपने AI वेंचर ScaleWorks AI पर फुल-टाइम काम शुरू किया था. इसे लेकर अतिशय ने लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़ने में करीब एक महीने की जल्दबाजी कर दी. अगर वह एक महीने और कंपनी में रुक जाते, तो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के वॉलंटरी एग्जिट ऑफर के तहत करीब 15 लाख रुपये मिल सकते थे.

सम्बंधित ख़बरें

कितनी पढ़ी-लिखी हैं उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल नाथ? (Photo: File Photo)
कौन हैं उमर अब्दुल्ला की Ex वाइफ? नौकरी के दौरान हुई थी मुलाकात
India block holds vote bachao desh bachao rally at Delhi Ramlila Maidan.
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन, जुटी भारी भीड़
कौन हैं Gen Z बाबा? (Photo: insta/@shri_shashwatacharya)
लॉ की पढ़ाई, 19 साल की उम्र में कथावाचक, कौन हैं वायरल हो रहे जेन जी बाबा?
जिम ओनर ने शेयर किया कमाई का ब्यौरा.
20 लाख रुपये है हर महीने की कमाई, फिर भी जिम ओनर नहीं कर पा रहा सेविंग
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTET नतीजों के लिए जारी किया बड़ा आदेश. (File Photo: ITG)
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, UPTET के मूल्यांकन से हटेंगे दो सवाल

.

उन्होंने लिखा कि 15 लाख रुपये ऐसी नौकरी छोड़ने के बदले मिलने थे, जिसे वह पहले ही छोड़ने का फैसला कर चुके थे. अतिशय ने माना कि इस रकम का छूटना उन्हें खला लेकिन नौकरी छोड़ने के फैसले पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है.

Advertisement

नौकरी छोड़ने के बाद स्टार्टअप में मिली ये कामयाबी

अतिशय ने अपनी पोस्ट में बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद पहले ही महीने में उनके स्टार्टअप ScaleWorks AI को कुछ अहम उपलब्धियां मिलीं. उनके मुताबिक, उनका स्टार्टअप OpenAI Partner Network का आधिकारिक सदस्य बन गया. इसके अलावा, उन्हें फ्रीलांस प्रोफेशनल्स के ग्लोबल नेटवर्क Toptal में भी जगह मिली. अतिशय का कहना है कि नौकरी छोड़ने के बाद अब वह अपना पूरा समय स्टार्टअप बनाने में लगा पा रहे हैं. इससे उन्हें अपने आइडिया पर तेजी से काम करने का मौका मिल रहा है.

दो साल बाद मिलेगा फैसले का जवाब?

अपनी पोस्ट में अतिशय ने लिखा कि अब उनके सामने सवाल यह है कि क्या उन्होंने एक महीने पहले नौकरी छोड़कर 15 लाख रुपये गंवाए या फिर अपने सपने पर काम करने के लिए एक महीना अतिरिक्त हासिल किया. उनके मुताबिक, इसका जवाब समय ही देगा.

उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा कि दो साल बाद उनसे इस फैसले के बारे में पूछा जाए. उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक उदाहरण है, जो अच्छी नौकरी और तय सैलरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करने का जोखिम उठाना चाहते हैं. हालांकि, स्टार्टअप की सफलता तय नहीं होती और ऐसे फैसले में आर्थिक जोखिम भी शामिल रहता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एलन मस्क से कैसे टकराएंगे पुतिन, अंतरिक्ष से रूस का दूसरा इंटरनेट सैटेलाइट भी गिरा |
    'जब बड़ा पेड़ गिरता है', अमित शाह ने राजीव गांधी के बयान से कांग्रेस को घेरा |
    INDIA ब्लॉक की महारैली में जुटी हजारों की भीड़, जवाब में BJP का हल्ला बोल |
    21 साल की युवती, 3 आदमी और फ्लैट... छापा पड़ा तो एक आरोपी भाग गया, लातूर में पकड़ा गया रैकेट |
    तमिलनाडु दिवस पर CM विजय ने दी शुभकामनाएं, तमिल पहचान के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को किया नमन |
    पंजाब में AAP के दो विधायकों का इस्तीफा, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के अगले ही दिन छोड़ी पार्टी |
    महिंद्रा ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड! एक महीने में बेच डालीं 1.31 लाख गाड़ियां |
    आजम खान को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा |
    कनॉट प्लेस में दुकानें बंद देख भड़के राहुल गांधी, BJP को घेरा |
    IND vs NZ: मैदान पर गजब का ड्रामा! हवा में उड़कर कीवी फील्डर ने लपका कैच? फिर अंपायर ने ऐसे पलट दी बाजी
    Advertisement