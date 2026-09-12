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Chukandar-Mooli Achar: नींबू-मिर्ची छोड़िए, कलौंजी-राई डालकर बनाएं चुकंदर-मूली का चटपटा अचार, बोरिंग खाने का बढ़ जाएगा स्वाद

Chukandar-Mooli Achar: दाल-रोटी, चावल हो या पराठे, अचार हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है. यही वजह है कि घर से लेकर फाइव स्टार होटलों में भी खाने के साथ अचार जरूर परोसा जाता है. लेकिन अचार के नाम पर हमेशा केवल आम या मिर्च का अचार छोड़िए और इस बार चुकंदर और मूली का मिक्स अचार बनाइए. यहां हम आपको इसकी इंस्टैंट रेसिपी बता रहे हैं.

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चुकंदर मूली अचार (Photo: ITG)
चुकंदर मूली अचार (Photo: ITG)

Chukandar-Mooli Achar: अचार भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा रहा है. छोटा सा अचार बोरिंग खाने को भी स्वादिष्ट बना सकता है. यही वजह है कि सदियों से गर्मी हो या सर्दी हर घर में महिलाएं और दादी-नानी तरह-तरह के फल और सब्जियों के अचार बनाती हैं लेकिन अचार के नाम पर ज्यादातर लोग केवल आम या फिर मिर्च का अचार बना लेते हैं लेकिन आज हम आपको एक नया, तीखा और चटपटा अचार बनाना सिखा रहे हैं जो है चुकंदर और मूली का मिक्स अचार. यह न सिर्फ खाने में बेहद क्रंची और स्वादिष्ट लगता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी यह पाचन और हीमोग्लोबिन के लिए वरदान माना जाता है.

राई (पीली या काली सरसों) के तड़के और खास मसालों के साथ बना यह इंस्टेंट अचार बिना धूप दिखाए सिर्फ 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है. इसका खट्टा-तीखा स्वाद किसी भी बोरिंग खाने या सादे दाल-चावल की रंगत और जायका तुरंत बढ़ा देता है.

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चुकंदर - 1 बड़ा (लंबे और पतले टुकड़ों में कटा हुआ)

मूली  - 1 बड़ी (लंबे और पतले टुकड़ों में कटी हुई)

हरी मिर्च - 4-5 (लंबाई में चीरा लगी हुई)

अदरक - 1 इंच (लंबे लच्छों में कटा हुआ)

पीली/काली राई (दरदरी पिसी हुई) - 2 बड़े चम्मच (खट्टेपन और स्वाद के लिए)

सौंफ (दरदरी पिसी हुई) - 1 बड़ा चम्मच

मेथी दाना (दरदरा पिसा हुआ) - 1/2 छोटा चम्मच

कलौंजी (मंगरैल) - 1/2 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर/कश्मीरी मिर्च - 1 छोटा चम्मच

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अमचूर पाउडर या नींबू का रस - 1 बड़ा चम्मच

सरसों का तेल - 3 से 4 बड़े चम्मच

काला नमक व सफेद नमक - स्वादानुसार

हींग - 1/4 छोटा चम्मच

बनाने का तरीका

कटी हुई मूली और चुकंदर को धोकर किसी साफ सूती कपड़े पर 15-20 मिनट के लिए फैला दें ताकि उनका ऊपरी पानी पूरी तरह सूख जाए (नमी रहने से अचार जल्दी खराब होता है).

एक बड़े बाउल में कटी हुई मूली, चुकंदर, हरी मिर्च और अदरक के लच्छे डालें. इसमें दरदरी पिसी राई, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च, हींग, अमचूर पाउडर और दोनों नमक मिलाएं.

एक छोटी कढ़ाई या पैन में सरसों का तेल तब तक गरम करें जब तक उसमें से धुआं न निकलने लगे. इसके बाद गैस बंद करें और तेल को हल्का गुनगुना होने दें.

हल्का गुनगुना सरसों का तेल मसालों और सब्जियों के ऊपर डालें. कड़छी की मदद से सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसालों की कोटिंग मूली और चुकंदर पर एकसमान चढ़ जाए.

अचार को 1-2 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि राई और मसालों का खट्टा-तीखा फ्लेवर सब्जियों में अच्छी तरह समा जाए.

आपका चटपटा इंस्टेंट चुकंदर-मूली अचार तैयार है. इसे कांच के साफ और सूखे जार में भरकर फ्रिज में रखें, यह 15-20 दिनों तक एकदम फ्रेश और क्रंची रहता है.

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