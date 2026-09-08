Maharashtrian Chawli Batata Rassa: आलू डालकर बनाएं महाराष्ट्रीयन स्टाइल लोबिया की सब्जी, रोटी-चावल के साथ आएगा स्वाद, आसान है रेसिपी

Maharashtrian Chawli Batata Rassa: राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र भी अपनी यूनिक और लाजवाब रेसिपीज के लिए जाना जाता है. अगर आपको भी अलग-अलग प्रदेशों का खाना अच्छा लगता है तो आप महाराष्ट्र की ये टेस्टी डिश लंच में बनाकर खा सकते हैं. महाराष्ट्र के पारंपरिक खान-पान में मसालेदार और स्वादिष्ट रस्सेदार सब्जियों की खास जगह है. बटाटा रस्सा के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको चवली बटाटा रस्सा की रेसिपी बताने जा रहे हैं.

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लंच में जब अरहर-मसूर और चना दाल खाने का मन ना हो तो आप यह रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. चवली बटाटा रस्सा भी महाराष्ट्र की एक पॉपुलर देसी डिश मानी जाती है, जिसे चवली यानी लोबिया और आलू से तैयार किया जाता है. आइए आपको घर पर लोबिया और आलू से बनने वाली इस रेसिपी के बारे में स्टेप बॉय स्टेप बताते हैं.

चवली बटाटा रस्सा बनाने के लिए सामग्री

रस्सा मसाला तैयार करने के लिए

2 बड़े चम्मच तेल

1 मध्यम प्याज, बारीक कटा हुआ

2 बड़े चम्मच सूखा कद्दूकस किया नारियल

5-6 लहसुन की कलियां

1 इंच अदरक

2 हल्की हरी मिर्च

¼ कप हरा धनिया

1 मध्यम टमाटर, कटा हुआ

जरूरत के अनुसार पानी

रस्सा बनाने के लिए

2 बड़े चम्मच तेल

तैयार मसाला पेस्ट

1½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी

1½ छोटा चम्मच गोडा मसाला

स्वादानुसार नमक

1 कप भिगोई हुई चवली यानी लोबिया

1 मिडियम आलू, टुकड़ों में कटा हुआ

2 से 2½ कप गर्म पानी

हरा धनिया (अगर आप चाहें)

कैसे बनाएं चवली बटाटा रस्सा?

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सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा प्याज डालकर गुलाबी होने तक भूनें. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालें और हल्का गोल्डन होने तक पकाएं. जब नारियल से अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें. इस मिक्सर को मिक्सी में डालें. इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और कटा हुआ टमाटर डालें. थोड़ा पानी मिलाकर सभी चीजों का एकदम चिकना पेस्ट तैयार कर लें. अब उसी पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें और तैयार मसाला पेस्ट डाल दें. इसे अच्छी तरह भूनें, जब तक इसका पानी सूखने न लगे और मसाले के किनारों से तेल अलग दिखाई देने लगे. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गोडा मसाला और नमक डालकर मसाले को कुछ देर और भूनें. अब इसमें भिगोई हुई लोबिया और कटे हुए आलू डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं. गर्म पानी डालें, पैन को ढककर पकाएं. चवली यानी लोबिया के पूरी तरह नरम होने और आलू के अच्छी तरह पक जाने तक इसे पकने दें. जरूरत के अनुसार रस्से की कंसिस्टेंसी और नमक-मसाले को एडजस्ट करें. आप चाहे तो आखिर में हरा धनिया डालकर गार्निश भी कर सकते हैं.

किसके साथ करें सर्व

इस डिश में खासतौर पर नारियल, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और खास गोडा मसाला का इस्तेमाल होता है, जो इसके स्वाद और खुशबू को खास बनाता है. महाराष्ट्र के घरों में इसे अक्सर रोटी, भाकरी या चावल के साथ परोसा जाता है और आप चाहे तो इसके साथ में पापड़ और अचार भी ले सकते हैं.

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