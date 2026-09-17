Rajasthani Besan Palak ki Sabzi recipe: घर पर ढाबा स्टाइल में बनाएं बेसन-पालक की सब्जी, मुंह में घुल जाएंगा राजस्थानी स्वाद!

Rajasthani Besan Palak ki Sabzi recipe: अगर आपके घर में भी पालक का नाम सुनते ही सबके मुंह बन जाते हैं और पालक-पनीर खाकर सबका मन भर चुका है. तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना पनीर भी पालक की एक मजेदार बेसन-पालक की सब्जी आप ट्राई कर सकते हैं. राजस्थान की शाही रसोई से निकली बेसन पालक की सब्जी एक बार खाएंगे तो बच्चे भी रोटी मांग-मांग कर खाएंगे.

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इस सब्जी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम तेल और कम मसालों में ढाबा जैसा स्वाद देती है. इसमें बेसन के साथ भुनी मूंगफली और चना दाल का दरदरा पाउडर डाला जाता है, जो इसे आम पालक की सब्जी से बिल्कुल अलग बना देता है. आइए इस आर्टिकल में हम आपको राजस्थान की बेसन-पालक की सब्जी बनाने का तरीका बताते हैं.

बेसन-पालक के लिए सामग्री

1 गड्डी पालक – बारीक कटा हुआ

4–5 बड़े चम्मच तेल

¼ कप पानी

तड़के के लिए

1 चम्मच जीरा

¼ चम्मच हींग

1 इंच अदरक – बारीक कटा हुआ

8–9 कलियां लहसुन – बारीक कटी

2 हरी मिर्च – बारीक कटी

1 बड़ा प्याज – बारीक कटा

2 मध्यम टमाटर – बारीक कटे

सूखे मसाले

नमक – स्वादानुसार

¼ चम्मच हल्दी पाउडर

½ चम्मच धनिया पाउडर

1 चम्मच देगी लाल मिर्च

½ चम्मच जीरा पाउडर

¼ चम्मच गरम मसाला

सीक्रेट बेसन मिक्स

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3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली

6 चम्मच भुनी हुई चना दाल

बनाने का आसान तरीका

सीक्रेट मसाला तैयार करें: सबसे पहले भुनी हुई चना दाल और मूंगफली को मिक्सी में डालकर हल्का दरदरा पीस लें. अगर यह यह ना हो, तो कड़ाही में 4 से 5 चम्मच बेसन को धीमी आंच पर सौंधी खुशबू आने तक भून लें.

चटकारा तड़का लगाएं: कड़ाही में तेल गरम करें. इसमें जीरा और हींग का तड़का दें. जीरा चटकते ही बारीक कटा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें. अब प्याज डालकर सुनहरा होने तक सेकें.

मसाले और पालक को मिलाए: प्याज भुन जाने पर टमाटर और सभी सूखे मसाले डालें. मसाले को तब तक भूनें जब तक वह तेल न छोड़ दे. अब कटी हुई पालक मिलाएं और 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पर चलाएं.

फाइनल मैजिक टच: अब पालक में तैयार किया हुआ मूंगफली-चना दाल का पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला छिड़कें. केवल एक चौथाई कप पानी डालकर इसे ढक दें और 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकने दें.

प्रो टिप्स: ध्यान रखें कि पालक को जरूरत से ज्यादा न पकाएं, वरना उसका नेचुरल हरा रंग काला पड़ सकता है. इससे सब्जी का टेस्ट भी कड़वा हो सकता है, जो खाने में बेकार लगेगा.



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