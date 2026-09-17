सऊदी अरब में बांग्लादेश के लोगों ने लहराया परचम, प्रधानमंत्री तारिक रहमान हुए खुश

सऊदी अरब में आयोजित 46वीं किंग अब्दुलअजीज अंतरराष्ट्रीय कुरान प्रतियोगिता में बांग्लादेश के चार हाफिजों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में 133 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वाले चारों हाफिजों से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया. ढाका स्थित बांग्लादेश सचिवालय के कैबिनेट डिवीजन के कॉन्फ्रेंस रूम में गुरुवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने विजेताओं को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी.

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पीएम तारिक रहमान ने की प्रतिभा की तारीफ

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा कि इन हाफिजों की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है. यह पूरे बांग्लादेश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि देश के बच्चों और युवाओं में काफी प्रतिभा है. सरकार की जिम्मेदारी है कि योग्यता और मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन करने वालों को उचित सम्मान दिया जाए. प्रधानमंत्री ने प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी.

133 देशों के प्रतिभागियों के बीच जीते पुरस्कार

सऊदी अरब में हुई इस प्रतियोगिता में 133 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. बांग्लादेश के चार हाफिजों ने अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार हासिल किए. हाफिज मोहम्मद जकरिया ने 15 पारा हिफ्ज, तजवीद और खूबसूरत कुरान पाठ की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया. हाफिज शेख मोहम्मद महमूदुल हसन अशरफी ने 30 पारा हिफ्ज, तजवीद और खूबसूरत कुरान पाठ की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं, हाफिजा राबेता बिन्ते रमजान ने 15 पारा हिफ्ज, तजवीद और खूबसूरत कुरान पाठ की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया.हाफिजा मुसफिरा बिन्ते महमूद ने 30 पारा हिफ्ज, तजवीद और खूबसूरत कुरान पाठ की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया.

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शिक्षकों ने पीएम के सामने रखीं समस्याएं

कार्यक्रम के दौरान विजेता हाफिजों के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के सामने कुछ समस्याएं भी रखीं. इस पर तारिक रहमान ने कहा कि वह संबंधित मंत्री के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए अगर इन प्रतिभागियों को सरकारी सहायता की जरूरत होती है, तो इसकी जानकारी उचित माध्यम से सरकार को दी जा सकती है. प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार अपनी ओर से हरसंभव सहायता देने की कोशिश करेगी.

विजेताओं को पीएम ने भेंट कीं किताबें

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चारों विजेता हाफिजों को किताबें भी भेंट कीं, उन्होंने विजेताओं से उन सूरहों की आयतों का पाठ भी सुना, जिनके आधार पर उन्होंने प्रतियोगिता में पुरस्कार हासिल किए थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि बांग्लादेश के लड़के और लड़कियां ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक हिस्सा लें.

देश में शांति की अपील

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में शांति और सकारात्मक बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की अपील भी की. उन्होंने कहा कि लोगों के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य देश में शांति और सुरक्षित माहौल बनाना होना चाहिए. उन्होंने सरकार के काम में लोगों के सहयोग और प्रार्थना की अपील की. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश और जनता के लिए काम करना चाहती है.

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कार्यक्रम में धार्मिक मामलों के मंत्री काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद, राज्य मंत्री शमीम कैसर, कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव एबीएम अब्दुस सत्तार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

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