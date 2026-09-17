Kal Ka Rashifal 18 September 2026: कल 4 राशियों के लिए आर्थिक लाभ के संकेत, जानें मेष से मीन तक का हाल

मेष

जरूरी मामलों को सावधानी से आगे बढ़ाएं. छोटी चूक भी असहजता बढ़ा सकती है. कामकाज में ढिलाई न दिखाएं. दबाव की स्थितियां बनी रहेंगी. सामान्य लाभ और परिणाम रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएं. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्यवान और सजग रहें. परिजनों संग समय बिताएं. सीख सलाह से आगे बढ़ें.

और पढ़ें

व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं. रुटीन बनाए रखें. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम न उठाएं. शोध विषयों से जुड़ेंगे. व्यवस्था को बढ़ावा दें. वित्तीय लेनदेन में सावधानी बनाए रहें. निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह मानें. स्मार्ट नीतियां अपनाएं. अपनों के हितसंरक्षण में बेहतर रहेंगे.



शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सतर्क रहें.

वृष

साझा मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. परिवार के लोगों व संबंधियों का सहयोग रहेगा. उद्योग कार्यों में रुचि बनाए रखेंगे. सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच होगीं महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उल्लेखनीय उपलब्धि पाएंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. कार्यों को समय पर करेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

Advertisement

नौकरी व्यवसाय: कामकाजी सक्रियता बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. सहकारिता की भावना बनाए रखेंगे.भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्र बनें.

मिथुन

मेहनत से सफलता की राहें खुलेंगी. पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कामकाजी लोगों से संबंध संवरेंगे. सतर्कता व सजगता से कार्य करें. सेवा व्यवसाय में सक्रियता दिखाएंगे. नीति नियम और निरंतरता बढ़ाएंगे. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. अपरिचित लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया न दें. तार्किकता पर जोर देंगे. भावुकता से बचेंगे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. परिश्रम से आगे बढ़ते रहेंगे. अन्य से वादा न करें.

कामकाज में स्मार्टनेस और अनुशासन रखें. अनुभवियों की सीख पर अमल बढ़ाएं. सेवाक्षेत्र के व्यक्ति अधिक सफल रहेंगे. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी.वित्तीय लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. सफेदपोश ठगों से सजग रहें. विभिन्न कार्यों में सहज रहें. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. आशंका बनी रहेगी. वार्ता के लिए समय निकालें. प्रेम एवं व्यवहार में संतुलन रखें. वचन को पूरा करें. श्रमशील रहेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग: स्काई ब्लू

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. भ्रमपूर्ण स्थिति से बचें.

कर्क

कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. करियर कारोबार में साथीगण सहयोगी होंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन संवर पर रहेगा. भेंट संवाद में बेहतर बने रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. उचित अवसर भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

उपलब्धियों को बढ़ाने में परिचित सहयोग करेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. लोगों से मेलजोल में सहज बने रहेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. करियर कारोबार में उचित अवसर बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. साख सम्मान के प्रति सजग होंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत बनाएंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. आपसी जरूरतों को समझेंगे. व्यवस्थागत अनुसरण बढ़ाए रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक: 1, 2, 6 और 9

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सलाह बनाए रखें.

Advertisement

सिंह

व्यक्तिगत मामलों में धैर्य से काम लें. अतिसंवेदनशीलता से बचें. घर परिवार के लोगो से सहज संवाद बढ़ाएं. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. जरूरी सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा नहीं करें. जिद अहंकार और भावावेश से आने बचें. आवश्यकता के अनुरूप खर्च निवेश रखें. परिवारिक मामलों में विनय विवेक से काम निकालें. स्वजनों से करीबी बढ़ाएं. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर और सम्मान बनाए रखें.

व्यापार में सहज स्थिति रहेगी. अनुभवियों की सलाह पर ध्यान दें. अधिकारीगण के सहयोग से आगे बढेंगे. सामंजस्य और तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. आर्थिक गतिविधि बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों पर बल रहेगा. उपयोग की जरूरी वस्तुओं को जुटाएंगे. जल्दबाजी से बचें. बजट पर ध्यान देंगे. योजना बनाकर कार्य करें. प्रतिक्रिया में तेजी से बचें. संकीर्णता का त्याग करें.



शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. हल्की सोच के लोगों से दूरी रखें.

कन्या

वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. करियर व्यापार में शुभता रहेगी. पेशेवर मामलों में उन्नति के अवसर बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. अपनों से संवाद में विश्वास बनाए रखेंगे. सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधुजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सूचनाओं का संचार बढ़ा रहेगा. परिवार से नजदीकियां बढ़ेंगी. विविध कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे.

Advertisement

वित्तीय प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे. सहकारिता में रुचि रखेंगे. पेशेवरों से संवाद संवरेगा. संपर्क व सामंजस्य बढ़ाएंगे. करियर तेज गति पाएगा. विविध प्रयासों में सफल होंगे. कार्य व्यापार का क्षेत्र विस्तार पाएगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा स्तर बना रहेगा. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा.घर में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग: पाइनेपल

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

तुला

घर में हर्ष का वातावरण रहेगा. एक दूसरे से खुशियों को बांटेंगे. इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. पारंपरिक कार्यों के प्रबंधन में बेहतर होंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे.

व्यापार बढ़त पर रहेगा. पेशेवर संवाद में सहज होंगे. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन बबना रहेगा. लाभ विस्तार बेहतर होगा. कार्यों की सूची बनाएंगे.संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाभवृद्धि बनी रहेगी. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा. साहस संपर्क से लाभ बेहतर होगा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा.

Advertisement



शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: चांदी के समान

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सत्कार भाव बनाए रखें.

वृश्चिक

श्रेष्ठ प्रयासों को गति देंगे. रचनात्मक कार्यों में आगे रहेंगे. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. सपरिवार आनंद से रहेंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस रखेंगे. साहस पराक्रम से सभी ़क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. रिश्ते बेहतर होंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. विविध मामले सहज बनेंगे.

जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. महत्वपूर्ण कार्य बनंेगे. कामकाज उम्मीद से अच्छा बना रहेगा. कारोबार में शुभता बढ़ेगी. लाभ प्रतिशतऊंचा होगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. आधुनिक विषयों में पहल बनाए रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा. प्रभाव में वृद्धि होगी. मित्रगण समय देंगे. समय पर महत्वपूर्ण निर्णय ले पााएंगे.



शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: चुनरी लाल

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. नया करने पर जोर दें.

धनु

न्यायप्रियता पर जोर होगा. लीगल मामले उभर सकते हैं. लेनदेन में लापरवाही न दिखाएं. भूलचूक से कार्य प्रभावित हो सकते हैं. निवेश बढ़ा सकते हैं. . करियर कारोबार पूर्ववत रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में धैर्य रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. कामकाज पर फोकस रखेंगे. गलत करने से बचें.

Advertisement

कारोबारी व्यवस्था साधारण रहेगी. जल्दी निर्णय लेने से बचें. पेशेवर मामलों में लगन व परिश्रम बढ़ाएं. लक्ष्य पर फोकस ल़ाएं. वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य दिखाएं. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. पूंजीगत प्रयासों में सूझबूझ से काम लें. प्रलोभन में न आएं. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी सक्रिय होंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रिश्ते सहज रहेंगे.लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग: सुनहरा

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं.

मकर

आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोगी समय है. कारोबार में प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा. वित्तीय कार्यों में रुचि बढ़ेगी. इच्छित अवसरों को उपलब्धियांे में बदल सकते हैं. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. कामकाज अनुकूल रहेगा.

वित्तीय विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में पहल रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य वक्त पर करने की सोच रखेंगे. प्रबंधन संवरेगा. वित्तीय कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. लाभ का प्रतिशतऊंचा रहेगा. उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रयास सफल होंगे.आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: नेवी ब्लू

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं.

कुंभ

विविध कार्यों को गति देंगे. विभिन्न प्रयासों से लाभ को बढाएंगे. रचनात्मक कार्यों को बल देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. अपनों से सीख सलाह रखेंगे. अधिकारियों से करीबी बढ़ाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहंेगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रहंेगे. कार्ययोजनाएं को आगे बढ़ाएं. कार्यकुशलता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वार्ताएं हितकर होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन बल पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.

कारोबारी शुभता बढ़त पाएगी. उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. पैतृक मामलों को बल मिलेगा. वरिष्ठ सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. पूंजीगत मामलों में आगे रहंेगेे. प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा. लाभ संवार के अवसर बनेेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1, 6, 8 और 9

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. फोकस बढ़ाएं.

मीन

साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. स्वजनों और करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. नवीन संभावनाएं संवार पाएंगी. कारोबारी लाभ के प्रयास गति लेंगे. योजनाएं बेहतर बनाए रहेंगे. भाग्य वृद्धि के संकेत हैं. मनोरंजक यात्राएं बढ़ सकती हैं. निजी संबंध संवरेंगे. स्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय: इच्छित लक्ष्यों को पाएंगे. विविध कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. कारोबारी विस्तार पर बल रहेगा. व्यापार में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. संतुलन बनाए रखेंगे.

आर्थिक लाभऊंचा बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा के प्रयासों को बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. प्रेम स्नेह पर बल रहेगा. अपनों के साथ से सुखकर मामले संवरेगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. करीबियों को समय देंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. सभी का ख्याल रखेंगे. विश्वास को बल मिलेगा. उत्सव सा वातावरण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग: वासंती

कल का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

---- समाप्त ----