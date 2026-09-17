वीरेंद्र सहवाग दिखाएंगे असली खौफ! यमराज के अवतार में आए नजर, लाइफ का स्कोरकार्ड चेक करने निकले

क्रिकेट के मैदान पर छक्कों की बारिश करने वाले 'नजफगढ़ के नवाब' यानी वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर अपने हैरान करने वाले अंदाज में छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर सहवाग की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर फैन्स भी चौंक रहे हैं.

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वीरेंद्र सहवाग ने यमराज के लुक में कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इससे पहले वह न्यूटन की तरह सेब गिरने का इंतजार करते हुए अपनी तस्वीर डाल चुके हैं. वहीं डॉक्टर और स्कूल टीचर बनकर सहवाग ने अपना अलग रूप भी दिखाया.

सहवाग का अलग-अलग रूप देखकर फैन्स के मन में बस एक ही सवाल है. आखिर सहवाग अचानक इतने अलग-अलग रूप क्यों धारण कर रहे हैं. इसके पीछे की आखिर वजह क्या है?

दरअसल, मामला यह है कि वीरेंद्र सहवाग अब टीवी और ओटीटी की दुनिया में एक नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को होस्ट करने जा रहे हैं. इस शो का धमाकेदार प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें सहवाग का यही अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. एमएक्स प्लेयर पर 26 सितंबर से शुरू होने वाले इस शो में सहवाग बिल्कुल नए तेवर में नजर आएंगे.

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शो में ये सितारे भी आएंगे नजर

इस शो के पहले चार कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ चुके हैं, जो आपस में भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अपनी बेबाक और खुलकर अपनी बात रखने के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर शो में नजर आने वाली हैं.

रियलिटी शो का जाना-पहचाना चेहरा प्रियंका चाहर चौधरी भी इस शो में अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी. टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर करण पटेल भी इस शो में एंट्री मारने वाले हैं. वहीं राजनीतिक विश्लेषक और कमेंटेटर शहजाद पूनावाला भी यहां अपनी किस्मत आजमाएंगे.

क्या है इस शो का खेल?

यह शो पूरी तरह से पावर, रणनीति और गेम प्लान पर टिका है. इसमें कंटेस्टेंट्स को कभी 'शासक' यानी राजा बनने का मौका मिलेगा, तो कभी उन्हें 'वर्कर' बनकर काम करना होगा. खेल में टिके रहने के लिए उन्हें लगातार अपने फैसले बदलने होंगे और विरोधियों से मुकाबला करना होगा.

पिछले सीजन में एक्टर अर्जुन विजयन (अजुर्न बिजलानी) ने एक वर्कर से सफर शुरू करके शो का खिताब अपने नाम किया था. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सहवाग की देखरेख में सीजन 2 का यह खेल कितना रोमांचक रहता है.



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