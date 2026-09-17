scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Roast Peanuts at Home: बिना बालू के गैस पर तैयार करें बाजार जैसी भुनी मूंगफली, बनाना है बेहद आसान

How to Roast Peanuts at Home: अगर आपको बाजार में मिलने वाली भूनी मूंगफली का सोंधा स्वाद पसंद है तो इसके लिए आपको हर बार बाहर जानें की जरूरत नहीं पड़गी. थोड़ी सी मेहनत से आप घर पर भी आसानी से रोस्टेड मूंगफली तैयार कर सकते हैं.

Advertisement
X
घर पर ऐसे बनाएं कुरकुरी रोस्टेड मूंगफली (Photo-ITG)
घर पर ऐसे बनाएं कुरकुरी रोस्टेड मूंगफली (Photo-ITG)

How to Roast Peanuts at Home: बाजार में ठेले या पैकेट में मिलने वाली भुनी मूंगफली आपने कई बार खाई होगी. नमकीन और कुरकुरी मूंगफली का स्वाद इतना अच्छा लगता है कि यह खाते-खाते कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता. खासकर शाम की चाय के साथ भुनी मूंगफली एक बढ़िया स्नैक है. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होती है.

अगर आपको बाजार की रोस्टेड मूंगफली पसंद है तो इसके लिए आपको हर बार बाजार जाकर इसे खरीदने की जरूरत नहीं है. आप इसे घर पर भी आसानी से बिना तेल और बिना बालू के सिर्फ साधारण नमक की मदद से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर बाजार जैसी कुरकुरी मूंगफली कैसे बनाएं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप मूंगफली
1/4 छोटी चम्मच नमक
3 से 4 कप पानी

सम्बंधित ख़बरें

Nita Ambani Dance
'थारी शरारत सब जानू मैं बाप्पा जी', गाने पर झूमीं नीता अंबानी, VIDEO
Radhika Ambani Dances With Sholka Ambani At Ganpati Visarjan (Photo: ITG)
श्लोका के गले लग नाचीं राधिका अंबानी, देवरानी-जेठानी का डांस वायरल
Nita Ambani Dance With Shaila Merchant Viren Merchant (Photo: ITG)
गणपति विसर्जन में समधन शैला-समधी वीरेन संग झूमीं नीता अंबानी, VIDEO
Pav Bhaji Masala
बाजार का छोड़िए, घर पर मिनटों में बनाएं पाव भाजी मसाला
Tips to Buy Fresh Vegetable
बाजार से खराब सब्जियां ले आते हैं घर? इन 5 तरीकों से पहचानें फ्रेश

बाजार जैसी मूंगफली घर पर कैसे भूनें?

  1. बाजार जैसी मूंगफली भूनने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 3 से 4 कप पानी डालकर अच्छी तरह उबाल लें. पानी उबल जाए तो गैस बंद कर दें. अब इसमें 1 कप मूंगफली और 1/4 छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें. बर्तन को ढककर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें.
  2. इसके बाद मूंगफली को छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लें. ध्यान रखें कि मूंगफली में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. अब इसे एक बर्तन में निकालें और इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद मूंगफली को फिर से 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि नमक का स्वाद अच्छी तरह इसमें आ जाए.
  3. अब एक कड़ाही या पैन में 1 कप साधारण नमक डालकर तेज आंच पर गर्म करें. नमक अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें मूंगफली डाल दें. मूंगफली को नमक के साथ अच्छी तरह मिलाएं, ताकि नमक चारों तरफ अच्छी तरह लग जाए. तेज आंच पर इसे करीब 2 से 3 मिनट तक भूनें.
  4. इसके बाद आंच धीमी कर दें और मूंगफली को लगातार चलाते रहें. मूंगफली को तब तक भूनें, जब तक वह अच्छी तरह कुरकुरी न हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें और मूंगफली को पैन में ही कुछ देर ठंडा होने दें.
  5. मूंगफली को हाथ से दबाकर देखें. अगर वह आसानी से क्रैक हो रही है तो समझ लें कि यह अच्छी तरह भुन चुकी है. अब मूंगफली को छलनी की मदद से गर्म नमक से अलग कर लें और पूरी तरह ठंडा होने दें.
  6. अब आपकी घर पर बनी नमकीन रोस्टेड मूंगफली तैयार है. इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें. शाम की चाय के साथ या हल्की भूख लगने पर आप इसका मजा ले सकते हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महिलाएं अब क्यों कराना चाहती हैं सिजेरियन डिलीवरी, कब नहीं है इसकी जरूरत? डॉक्टरों ने बताया  |
    Mahakavya Shri Ramayan Katha Trailer Review: 'रामायण' को ले डूबेगी खराब एक्टिंग-कास्टिंग! नहीं भाए 'राम-सीता', मिसफिट लगीं अंजलि अरोड़ा |
    How to Roast Peanuts at Home: बिना बालू के गैस पर तैयार करें बाजार जैसी भुनी मूंगफली, बनाना है बेहद आसान |
    वीरेंद्र सहवाग दिखाएंगे असली खौफ! यमराज के अवतार में आए नजर, लाइफ का स्कोरकार्ड चेक करने निकले |
    Kal Ka Rashifal 18 September 2026: कल 4 राशियों के लिए आर्थिक लाभ के संकेत, जानें मेष से मीन तक का हाल |
    राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम को शर्तों के साथ मिली मंजूरी, कांग्रेस ने उठाए सवाल. |
    India's First Bullet Train: इस सुरंग से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, भव्य स्टेशन भी बनकर तैयार... देखें झलकियां |
    UP में हिंदूवादी नेता की सड़क पर हुई सरेआम पिटाई! पुलिस ने दर्ज किया मामला |
    पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन, कहा- भारत में निवेश का ये सही समय' |
    रेखा गुप्ता ने किया हवन, नितिन नवीन ने रक्तदान... देशभर में पीएम मोदी के जन्मदिन की शानदार तस्वीरें
    Advertisement