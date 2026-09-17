How to Roast Peanuts at Home: बिना बालू के गैस पर तैयार करें बाजार जैसी भुनी मूंगफली, बनाना है बेहद आसान

How to Roast Peanuts at Home: बाजार में ठेले या पैकेट में मिलने वाली भुनी मूंगफली आपने कई बार खाई होगी. नमकीन और कुरकुरी मूंगफली का स्वाद इतना अच्छा लगता है कि यह खाते-खाते कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता. खासकर शाम की चाय के साथ भुनी मूंगफली एक बढ़िया स्नैक है. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होती है.

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अगर आपको बाजार की रोस्टेड मूंगफली पसंद है तो इसके लिए आपको हर बार बाजार जाकर इसे खरीदने की जरूरत नहीं है. आप इसे घर पर भी आसानी से बिना तेल और बिना बालू के सिर्फ साधारण नमक की मदद से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर बाजार जैसी कुरकुरी मूंगफली कैसे बनाएं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप मूंगफली

1/4 छोटी चम्मच नमक

3 से 4 कप पानी

बाजार जैसी मूंगफली घर पर कैसे भूनें?

बाजार जैसी मूंगफली भूनने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 3 से 4 कप पानी डालकर अच्छी तरह उबाल लें. पानी उबल जाए तो गैस बंद कर दें. अब इसमें 1 कप मूंगफली और 1/4 छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें. बर्तन को ढककर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मूंगफली को छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लें. ध्यान रखें कि मूंगफली में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. अब इसे एक बर्तन में निकालें और इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद मूंगफली को फिर से 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि नमक का स्वाद अच्छी तरह इसमें आ जाए. अब एक कड़ाही या पैन में 1 कप साधारण नमक डालकर तेज आंच पर गर्म करें. नमक अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें मूंगफली डाल दें. मूंगफली को नमक के साथ अच्छी तरह मिलाएं, ताकि नमक चारों तरफ अच्छी तरह लग जाए. तेज आंच पर इसे करीब 2 से 3 मिनट तक भूनें. इसके बाद आंच धीमी कर दें और मूंगफली को लगातार चलाते रहें. मूंगफली को तब तक भूनें, जब तक वह अच्छी तरह कुरकुरी न हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें और मूंगफली को पैन में ही कुछ देर ठंडा होने दें. मूंगफली को हाथ से दबाकर देखें. अगर वह आसानी से क्रैक हो रही है तो समझ लें कि यह अच्छी तरह भुन चुकी है. अब मूंगफली को छलनी की मदद से गर्म नमक से अलग कर लें और पूरी तरह ठंडा होने दें. अब आपकी घर पर बनी नमकीन रोस्टेड मूंगफली तैयार है. इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें. शाम की चाय के साथ या हल्की भूख लगने पर आप इसका मजा ले सकते हैं.

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