सर्दियों के मौसम में शाम या डिनर के समय कुछ गरमा-गरम और पौष्टिक पीने का मन करे, तो आंवले का सूप एक बेहतरीन और सुपरहेल्दी विकल्प है. विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आंवला न केवल शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है, बल्कि इसके नियमित सेवन से त्वचा में प्राकृतिक कसावट और गालों पर गुलाबी निखार भी आता है. अगर आपको लगता है कि आंवले का सूप कड़वा या कसैला लगेगा, तो सही मसालों के साथ इसे बेहद स्वादिष्ट और चटपटा बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका.

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आवश्यक सामग्री:

ताजे आंवले: 4-5

अदरक का टुकड़ा: 1 इंच (कद्दूकस किया हुआ)

हरी मिर्च: 1 (बारीक कटी हुई - वैकल्पक)

देसी घी या मक्खन: 1 छोटा चम्मच

जीरा: आधा छोटा चम्मच

हींग: एक चुटकी

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

कॉर्नफ्लोर: 1 छोटा चम्मच (सूप गाढ़ा करने के लिए - पानी में घोला हुआ)

गुड़ या शहद: 1 छोटा चम्मच (कसैलापन बैलेंस करने के लिए)

काला नमक और सादा नमक: स्वादानुसार

बारीक कटा हरा धनिया: गार्निशिंग के लिए

परफेक्ट स्वाद और टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

कसैलापन करें बैलेंस: सूप में थोड़ा सा गुड़ या शहद और काली मिर्च मिलाने से आंवले का खट्टा-कसैला स्वाद एकदम संतुलित और चटपटा हो जाता है.

देसी घी का तड़का: सूप तैयार होने के बाद या शुरुआत में जीरे और हींग का देसी घी में तड़का लगाने से सूप में बहुत ही बढ़िया सौंधापन आता है.

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बनाने की विधि:

आंवलों को धोकर कुकर में 1.5 गिलास पानी और थोड़ा सा नमक डालकर 2 सीटी आने तक उबालें. ठंडा होने पर गुठली अलग करके आंवले की कलियां निकाल लें.

उबले हुए आंवले की फांकों को थोड़े से उबले पानी के साथ मिक्सी में डालकर एकदम स्मूथ प्यूरी पीस लें.

एक पैन में 1 छोटा चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें हींग, जीरा, कद्दूकस अदरक और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें.

अब इसमें तैयार आंवला प्यूरी और बचा हुआ उबला पानी (लगभग 2 कप) मिलाएं. साथ ही काला नमक, सादा नमक, काली मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर डालकर चलाएं.

सूप में उबाल आने पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी और 1 चम्मच गुड़ डालें. धीमी आंच पर 3-4 मिनट पकने दें.

ऊपर से हरा धनिया डालकर गरमा-गरम आंवला सूप कप में निकालें और डिनर में इसका लुत्फ उठाएं.

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