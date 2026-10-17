Jelly Bangles Designs: कांच-मेटल की चूड़ियां छोड़िए, नाजुक कलाइयों की खूबसूरती बढ़ाएंगी जेली बैंगल्स, कुर्ती और टॉप के साथ ऐसे करें स्टाइल

Jelly Bangles Designs: फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही हर महिला अपने पारंपरिक पहनावे को पूरा करने के लिए मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश में जुट जाती है. अगर आप इस बार वही पुरानी भारी कांच या मेटल की चूड़ियों से कुछ अलग और ट्रेंडी ट्राई करना चाहती हैं तो जेली बैंगल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं.

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अपनी खास चमक, पारदर्शी टेक्सचर, हल्के वजन और न टूटने वाली खासियत के कारण जेली बैंगल्स पिछले कुछ समय से खूब ट्रेंड में हैं. यह नाजुक कलाइयों पर न सिर्फ बेहद खूबसूरत लगती हैं, बल्कि पूरे दिन पहनने में बेहद आरामदायक भी होती हैं. लड़कियों में इनकी काफी डिमांड है. लेकिन सबसे खास बात है कि ये मॉर्डन से लेकर ट्रैडिशनल समेत हर ड्रेस पर अच्छी लगती हैं. आइए जानते हैं इस फेस्टिव सीजन जेली बैंगल्स के लेटेस्ट डिजाइन्स और अलग-अलग ड्रेसेस के साथ इन्हें स्टाइल करने के बेहतरीन तरीके.

कुर्ती के साथ ऐसे करें स्टाइल

अगर आप सफेद, ब्लैक या न्यूड शेड की प्लेन कॉटन कुर्ती पहन रही हैं, तो उसके साथ मल्टीकलर या ब्राइट नियोन (पिंक, येलो, ऑरेंज) रंग की जेली बैंगल्स पहनें. यह सिंपल कुर्ती लुक में तुरंत एक पॉप-ऑफ-कलर जोड़कर आपको फ्रेश और अट्रैक्टिव लुक देता है.

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जींस-टॉप के साथ सिंगल हैंड स्टाइल

वेस्टर्न टॉप, कैजुअल शर्ट या टी-शर्ट के साथ दोनों हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहनने के बजाय सिर्फ एक हाथ में 5-6 जेली बैंगल्स पहनें. दूसरे हाथ में मिनिमल वॉच या स्लीक ब्रेसलेट कैरी करें. यह आपके कैजुअल और कॉलेज लुक को कूल वाइब देगा.

प्रिंटेड कुर्ती के साथ पहनें ट्रांसपेरेंट जेली बैंगल्स

अगर आपकी कुर्ती बहुत ज्यादा हैवी या फ्लोरल प्रिंटेड है, तो उसके साथ मैचिंग कलर्स के बजाय ट्रांसपेरेंट या पेस्टल शेड की जेली बैंगल्स चुनें. इससे आपका आउटफिट ओवरलोडेड नहीं लगेगा और बैंगल्स आपके लुक को बैलेंस बनाए रखेंगी.

शॉर्ट कुर्ती और जींस के साथ लगाएं इंडो-वेस्टर्न तड़का

शॉर्ट कुर्ती और जींस के कॉम्बिनेशन के साथ जेली बैंगल्स सबसे ज्यादा जंचती हैं. आप अपनी कुर्ती के किसी एक थ्रेड वर्क या प्रिंट कलर से मैच करती हुई 4-4 जेली बैंगल्स दोनों हाथों में पहन सकती हैं. यह लुक ऑफिस फ्राइडे या कॉलेज के लिए बेस्ट है.

सिल्क और बनारसी साड़ी के साथ ऐसे पहनें

अगर आप भारी सिल्क या बनारसी साड़ी पहन रही हैं तो साड़ी के बॉर्डर के रंग की जेली बैंगल्स चुनें. चूड़ियों के दोनों किनारों पर दो-दो हैवी गोल्डन या कुंदन के कंगन लगाएं और बीच में 8-10 जेली बैंगल्स सेट करें. इससे आपको पारंपरिक और मॉडर्न दोनों का परफेक्ट फ्यूजन लुक मिलेगा.

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अनारकली सूट के साथ ऐसे करें स्टाइल

अनारकली, शरारा या इंडो-वेस्टर्न गाउन के साथ ज्यादा भारी चूड़ियां अच्छी नहीं लगतीं. ऐसे में आप ड्रेस से मैचिंग एक ही रंग की पतली जेली बैंगल्स का 1-1 दर्जिन सेट दोनों हाथों में पहन सकती हैं. यह आपकी कलाई को स्लीक और एलीगेंट लुक देगा.

लहंगे के साथ मल्टीकलर जेली बैंगल्स पहनें

अगर आपका लहंगा मल्टीकलर या हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है तो लहंगे में मौजूद 2-3 प्रमुख रंगों की जेली बैंगल्स को आपस में मिक्स करके पहनें. बीच-बीच में बारीक सीक्विन्स या गोटा-पट्टी वाले पतले कंगन लगाकर पूरे सेट को हाइलाइट करें.

ग्लिटर और स्टोन-स्टडेड जेली बैंगल्स (नाइट पार्टी स्पेशल): गरबा नाइट्स, दिवाली पार्टी या कॉकटेल इवेंट्स के लिए ग्लिटर (स्पार्कल) वाली या बारीक पत्थरों से सजी जेली बैंगल्स सबसे बेस्ट रहती हैं. ये लाइट्स की रोशनी में बहुत खूबसूरत चमकती हैं.

डेली वेयर और ऑफिस एथनिक लुक (कम्फर्टेबल स्टाइल): प्लेन कॉटन कुर्ती या जीन्स-कुर्ती के साथ आप हाथ में सिर्फ 2 से 4 चौड़ी जेली बैंगल्स पहन सकती हैं. ये वॉटरप्रूफ होती हैं, टूटती नहीं हैं और काम करते वक्त हाथों में चुभती भी नहीं हैं.

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