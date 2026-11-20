पत्नी से विवाद के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आगरा नहर में छलांग लगाने की बात कहने वाला युवक आखिरकार जिंदा मिल गया है. पिछले 48 घंटे से पुलिस और SDRF की टीमें नहर में उसकी तलाश कर रही थीं. लेकिन युवक ने नहर में छलांग नहीं लगाई थी. पुलिस ने उसे एक ऑटो में जाते हुए सकुशल बरामद कर लिया.

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बताया जा रहा है कि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर युवक ने नहर में कूदने का इरादा बदल दिया था. उसके मिलने के बाद पुलिस और परिवार ने राहत की सांस ली है.

मोबाइल और बाइक मिलने के बाद शुरू हुई थी तलाश

दरअसल, फरीदाबाद के गांव मवई निवासी 24 वर्षीय अरमान का पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था. इसी बीच उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया. वीडियो में उसने पत्नी पर मानसिक रूप से परेशान करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे. वीडियो के आखिर में उसने आगरा नहर में छलांग लगाने की बात कही थी.

इसके बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. कटला पुल के पास आगरा नहर के नजदीक उसका मोबाइल फोन और पल्सर बाइक मिली थी. इसके बाद पुलिस ने उसके नहर में कूदने की आशंका में तलाश अभियान शुरू कराया.

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48 घंटे तक नहर में चला सर्च ऑपरेशन

अरमान की तलाश में पुलिस और SDRF की टीमें करीब 48 घंटे तक नहर में जुटी रहीं. इस दौरान नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया. हालांकि, अब पता चला कि अरमान ने नहर में छलांग नहीं लगाई थी. उसने अपना इरादा बदल लिया और वहां से चला गया था.

आखिरकार पुलिस ने उसे एक ऑटो में जाते हुए बरामद कर लिया. युवक के सुरक्षित मिलने के बाद तलाशी अभियान खत्म हुआ. देखें VIDEO:-

आठ महीने की गर्भवती है पत्नी

बताया जा रहा है कि अरमान और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. करीब सात महीने पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. उस समय पुलिस ने समझौता कराकर दोनों को साथ रहने के लिए राजी किया था.

अरमान की पत्नी करीब आठ महीने की गर्भवती है. बताया जा रहा है कि अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर अरमान ने नहर में छलांग लगाने का फैसला बदल दिया.

अब दोनों पक्षों की होगी काउंसलिंग

युवक के मिलने के बाद अब पुलिस का ध्यान पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने पर है. इसके लिए दोनों पक्षों और परिजनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है. पुलिस की कोशिश है कि बातचीत के जरिए पारिवारिक विवाद का समाधान निकाला जा सके.

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इस घटना के बाद परिवार और पुलिस ने राहत की सांस ली है.

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