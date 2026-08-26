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बिना बीज आसानी से उगाएं शिमला मिर्च का पौधा, आसान है तरीका; 50-60 दिनों में हरी-भरी मिर्चों से भर जाएगा पौधा

How To Grow Capsicum At Home: घर में रखी शिमला मिर्च के बीज फेंकने की बजाय उनसे गमले में नया पौधा तैयार किया जा सकता है. बारिश का मौसम शिमला मिर्च उगाने के लिए अच्छा समय हो सकता है. जानें घर पर शिमला मिर्च के बीज लगाने, सही मिट्टी तैयार करने, पानी देने और पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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घर पर शिमला मिर्च का पौधा के लिए बरसात का मौसम सबसे बढ़िया है. (Photo: ITG)
घर पर शिमला मिर्च का पौधा के लिए बरसात का मौसम सबसे बढ़िया है. (Photo: ITG)

बाजार से शिमला मिर्च खरीदकर तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में आई यही शिमला मिर्च आपके किचन गार्डन के काम भी आ सकती है? अगर इस बार बारिश के मौसम में घर की बालकनी या छत पर कुछ उगाने का मन है, तो शिमला मिर्च से शुरुआत कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको अलग से महंगे बीज खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में रखी शिमला मिर्च के अंदर मौजूद बीजों से ही पौधा तैयार किया जा सकता है.

जी हां, शिमला मिर्च का पौधा घर में उगाना बहुत ही आसान है. इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ चीजों का ध्यान रखकर आप सालभर के लिए शिमला मिर्च का इंतजाम कर सकते हैं. बारिश के मौसम में शिमला मिर्च का पौधा ज्यादा आसानी से उग सकता है. चलिए जानते हैं कैसे घर में रखी शिमला मिर्च से कैसे आप पौधा उगा सकते हैं.

घर में रखी शिमला मिर्च से निकालें बीज: गमले में शिमला मिर्च का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले एक अच्छी और हेल्दी शिमला मिर्च लें. इसे काटकर इसके अंदर मौजूद बीज अलग कर लें. कोशिश करें कि बीज एकदम साफ और हेल्दी हों. बीज निकालने के बाद उन्हें थोड़ी देर छाया में सुखा लें, ताकि उनकी एक्स्ट्रा नमी निकल जाए. 

शिमला मिर्च बीज से पौधा उगाने के लिए हेल्दी शिमला मिर्च चुनना जरूरी है. (Photo: AI Generated)

अब तैयार करें गमला: शिमला मिर्च के पौधे के लिए करीब 10 से 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला लिया जा सकता है. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए. बारिश में ये बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि लगातार पानी जमा रहने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं. मिट्टी के लिए बगीचे की मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट और थोड़ी रेत मिला सकते हैं. इससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी और अतिरिक्त पानी निकलने में आसानी होगी.

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बीज ऐसे लगाएं: अब मिट्टी को गमले में भरकर उसमें शिमला मिर्च के बीज हल्की गहराई में डालें. ऊपर से बहुत सारी मिट्टी न डालें. इसके बाद स्प्रे बोतल से हल्का पानी दें, ताकि बीज अपनी जगह से बाहर न निकलें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी मिलती हो, लेकिन बारिश का पानी सीधे गमले में न भरता रहे.

शिमला मिर्च का पौधा उगाने के लिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए. (Photo: AI Generated)

बारिश में पानी देने की सबसे बड़ी गलती न करें: मॉनसून में अक्सर लोग पौधे को रोजाना पानी देते रहते हैं, जबकि बारिश के मौसम में इसकी जरूरत कम हो सकती है. पानी देने से पहले उंगली से मिट्टी की ऊपरी लेयर चेक कर लें. अगर मिट्टी पहले से गीली है तो पानी देने की जरूरत नहीं है. गमले में पानी रुकने से जड़ों में फंगस और सड़न की समस्या हो सकती है. इसलिए बारिश के दिनों में पौधे की मिट्टी नम रखें, लेकिन उसे पानी से भरा हुआ न छोड़ें.

पौधा निकल आए तो ऐसे रखें ध्यान: जब बीज से छोटा सा पौधा निकलने लगे तो उसे ऐसी जगह पर रख दें, जहां रोशनी अच्छी तरह से आती हो. पौधा थोड़ा बड़ा होने पर उसे अच्छी रोशनी और कुछ घंटों की धूप मिलना जरूरी है. शिमला मिर्च के पौधे को आमतौर पर अच्छी धूप पसंद होती है, लेकिन तेज बारिश और लगातार गीली मिट्टी से बचाना भी उतना ही जरूरी है.

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समय-समय पर मिट्टी को हल्का ढीला करें और पौधे की सूखी या खराब पत्तियों को हटा दें. जब जरूरत लगे तब ऑर्गेनिक खाद देने से पौधे की ग्रोथ बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. 

कितने दिन में आने लगती हैं शिमला मिर्च?
करीब 40 से 50 दिन में पौधे पर छोटे-छोटे शिमला मिर्च के फल दिखाई देने लगेंगे. शुरुआत में ये हरे रंग के होते हैं. आप चाहें तो इन्हें हरे रंग में ही तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, अगर इन्हें पौधे पर कुछ दिनों तक और लगा रहने दें, तो ये धीरे-धीरे अपना रंग बदलकर पीले या लाल हो सकते हैं. इस तरह एक ही पौधे से आपको अलग-अलग रंगों की शिमला मिर्च मिल सकती हैं.

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