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How To Get Rid Of Spiders: घर के कोनों में मकड़ियां बना लेती हैं ठिकाना? झाड़ू-पोछा छोड़ें, अपनाएं 'नो-एंट्री' वाला ये पक्का फॉर्मूला!

How To Get Rid Of Spiders: क्या आपके घर में भी बार-बार मकड़ी के जाले बन जाते हैं? सिर्फ जाला झाड़ना काफी नहीं है. अगर पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स की मानें तो आप कुछ आसान तरीकों से मकड़ियों की घर में एंट्री बंद कर सकते हैं.

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घर के कोने-कोने में मकडियां जाले बना लेती हैं, जो देखने में गंदे लगते हैं. (Photo: ITG)
घर के कोने-कोने में मकडियां जाले बना लेती हैं, जो देखने में गंदे लगते हैं. (Photo: ITG)

How To Get Rid Of Spiders: लोग घर में केवल चूहों और चीटियों से ही परेशान नहीं रहते हैं. एक जीव और है, जिसे देखकर उनकी बैंड बज जाती है और वो है मकड़ी. अगर के किसी कोने में अचानक मकड़ी या उसका जाला दिख जाए तो लोगों को अजीब सी घिन आने लगती है और सबसे पहले उनका हाथ सफाई के लिए उठता है. अक्सर लोग जाला हटाते हैं, मकड़ी भगाते हैं और तभी चैन की सांस लेते हैं. 

अगर आपको भी लगता है कि ऐसा करने से काम खत्म हो जाता है, तो आप गलत हैं. लेकिन कुछ दिनों बाद वही मकड़ी या उसके जाले फिर नजर आने लगते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि मकड़ियां यूं ही घर में आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. दरअसल, मकड़ियां बिना वजह घर में नहीं आतीं. घर के अंदर धूल, कबाड़, नमी, छोटे कीड़े और खुले दरवाजे-खिड़कियां उन्हें यहां टिकने का मौका देते हैं. पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, घर में मकड़ियों की समस्या कम करने के लिए सिर्फ उन्हें हटाना नहीं, बल्कि उन जगहों और चीजों को भी खत्म करना जरूरी है जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं. आज हम आपको ऐसे आसान तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे मकड़ियों को घर से दूर रखने में मदद मिल सकती है.

1. जाला दिखे तो सिर्फ झाड़ें नहीं, वैक्यूम भी करें: मकड़ी का जाला दिखाई दे तो उसे सिर्फ झाड़कर छोड़ना सही तरीका नहीं है. जाले के साथ-साथ मकड़ी या उसके अंडे भी हो सकते हैं. इसलिए जाला हटाने के बाद उस जगह को वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह साफ करें. खासकर छत के कोने, अलमारी के पीछे, स्टोर रूम और ऐसी जगहों पर ध्यान दें, जहां लंबे समय तक सफाई नहीं होती.

2. घर के आसपास जमा कबाड़ हटाएं: अगर घर के बाहर लकड़ी, सूखे पत्ते, पुराने सामान, खिलौने या दूसरे सामान का ढेर लगा रहता है तो ये मकड़ियों के लिए छिपने की अच्छी जगह बन सकता है. इसलिए बालकनी, बरामदे, गैरेज और घर के आसपास पड़े बेकार सामान को समय-समय पर हटाते रहें. जितनी कम छिपने की जगह होगी, मकड़ियों के टिकने की संभावना भी उतनी कम होगी.

3. दीवारों और खिड़कियों की दरारों को नजरअंदाज न करें: कई बार घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद मकड़ियां अंदर पहुंच जाती हैं. इसकी वजह दीवारों, खिड़की के फ्रेम, दरवाजे या दूसरी जगहों पर मौजूद छोटी-छोटी दरारें और गैप हो सकते हैं. दिन की रोशनी में घर की इन जगहों को ध्यान से देखें. अगर कहीं से बाहर की रोशनी अंदर आती दिखाई दे रही है तो उस गैप को सील करने की जरूरत हो सकती है.

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4. घर में नमी और पानी जमा न होने दें: मकड़ियां खुद ही हर जगह खाने की तलाश में नहीं आतीं. नमी और जमा पानी मकड़ियों को ही नहीं, बल्कि कई छोटे कीड़ों को अट्रैक्ट करता है और यही कीड़े मकड़ियों के लिए भोजन बनते हैं. इसलिए गमलों के आसपास जमा पानी, पुराने डिब्बों, कूड़ेदान या बागवानी के सामान में जमा नमी को साफ करते रहें. घर में सीलन वाली जगहों पर भी खास ध्यान दें.

5. रात में बेवजह बाहरी लाइट जलाने से बचें: घर के बाहर रात में जली तेज लाइट छोटे-छोटे उड़ने वाले कीड़ों को अट्रैक्ट करती है. जब कीड़े लाइट के आसपास जमा होते हैं तो मकड़ियों को भी वहां भोजन आसानी से मिल जाता है. इसलिए जरूरत न होने पर बाहर की लाइट बंद रखें. अगर लाइट के आसपास जाले दिखाई दें तो उन्हें तुरंत साफ कर दें.

मकड़ियों को दूर रखना है तो रोज की सफाई भी जरूरी
धूल और कम इस्तेमाल होने वाली जगहें मकड़ियों के लिए अच्छी छिपने की जगह बन सकती हैं. इसलिए घर के कोनों, स्टोर एरिया, अलमारी के पीछे और छत के आसपास नियमित रूप से डस्टिंग करें. दरवाजे और खिड़कियां भी ठीक से बंद रखें और अगर जाली लगी है तो उसमें मौजूद छेद चेक करें. इससे बाहर से मकड़ियों के अंदर आने के रास्ते कम किए जा सकते हैं.

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मकड़ियां फिर भी कम न हों तो क्या करें?
अगर लगातार सफाई और इन उपायों के बाद भी अगर घर में ज्यादा संख्या में मकड़ियां दिखाई दे रही हैं, बार-बार जाले बन रहे हैं या वो छिपी हुई जगहों से निकल रही हैं, तो पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर है. एक्सपर्ट घर में उन जगहों की पहचान कर सकते हैं, जहां से मकड़ियां बार-बार आ रही हैं. यानी मकड़ी भगाने का असली तरीका सिर्फ जाला हटाना नहीं है. घर को साफ, सूखा और कम अव्यवस्थित रखना और मकड़ियों के अंदर आने वाले रास्तों को बंद करना ज्यादा जरूरी है.

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