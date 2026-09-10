Aaj ka Rashifal 10 सितंबर 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा लाभकारी, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, वाणी पर रखें नियंत्रण

मेष राशि के जातकों को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. प्रॉपर्टी से संबंधित आपके रुके हुए काम आज आसानी से बन जाएंगे.

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धन की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी. आपका काम आपको मान-सम्मान दिलाएगा और रिश्तेदारों से चले आ रहे मतभेद दूर होंगे. व्यापार में लाभ का अच्छा योग बन रहा है.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को चावल का दान करें.

वृष राशि: धन लाभ के खुलेंगे रास्ते, व्यापार के अधूरे काम होंगे पूरे

वृष राशि के जातकों के लिए धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपकी सार्थक बातचीत होगी.

काम में लगातार आ रही रुकावटें दूर होंगी और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आपकी सेहत ठीक रहेगी और व्यापार से जुड़े तमाम अधूरे काम आज पूरे होंगे.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

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आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

मिथुन राशि: बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता, दूर से मिलेगा शुभ समाचार

मिथुन राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आपको किसी दूर स्थान या व्यक्ति से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और अचानक यात्रा का योग बन सकता है. हर समय केवल पैसों के बारे में सोचने से बचें. व्यापार में धन लाभ की स्थिति बन रही है.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

कर्क राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, सेहत को लेकर बरतें सावधानी

कर्क राशि के जातकों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. किए गए कार्यों के बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे.

जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. हालांकि, सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है और व्यापार में नुकसान की संभावना भी बनी हुई है.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को पीली मिठाई का दान करें.

सिंह राशि: कोर्ट केस में मिलेगी सफलता, जीवनसाथी की सलाह से करें काम

सिंह राशि के जातकों को हर काम बेहद सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी.

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जीवनसाथी की सलाह मानकर काम करना आपके लिए हितकर रहेगा. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी और मन में संतोष का भाव बढ़ेगा. व्यापार में लाभ के योग हैं.

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

कन्या राशि: परिवार से मिलेगा पूरा सपोर्ट, किसी को उधार देने से बचें

कन्या राशि के जातकों को परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता हासिल होगी.

किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देने से पूरी तरह बचें. किसी बात को लेकर मन में उलझन रह सकती है. उन्नति के मार्ग में बाधाएं आएंगी और व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

तुला राशि: घर-परिवार में बढ़ेगा सुख, सेहत का रखें खास ख्याल

तुला राशि के जातक किसी भी व्यक्ति से बेवजह उलझने से बचें. घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और परिवार की उन्नति के लिए काम करने का सही समय है.

स्वभाव में उत्तेजना हो सकती है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. व्यापार में अच्छा फायदा होगा.

जरूरी टिप: कम बोलें

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शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

वृश्चिक राशि: योजना बनाकर करें काम, करियर में मिलेंगे तरक्की के मौके

वृश्चिक राशि के जातकों को हर काम योजना बनाकर ही करना चाहिए. मन में आ रहे नकारात्मक विचारों से पूरी तरह बचें.

आप किसी शुभचिंतक की मदद ले सकते हैं. करियर में तरक्की के नए मौके मिलेंगे. परिवार में मतभेद न बढ़ने दें. व्यापारिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

धनु राशि: प्रॉपर्टी से संबंधित होगा लाभ, व्यापार में निवेश के अनुकूल समय

धनु राशि के जातकों के परिवार से जुड़े सभी काम आसानी से बनेंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा और परिजनों का सहयोग रहेगा.

अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करें. आलस्य की वजह से किसी भी स्थान पर पहुंचने में देरी न करें. व्यापार में नए निवेश के लिए यह बेहद अनुकूल समय है.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें.

मकर राशि: तेजी से काम करने का है दिन, कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन तेजी से काम निपटाने का है. मन में बनी हुई चिंताएं दूर होंगी.

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कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और किसी यात्रा से बड़ा लाभ हो सकता है. हर काम को धैर्य से निपटाने का प्रयास करें. व्यापार में अच्छा लाभ होगा.

जरूरी टिप: सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करें.

कुंभ राशि: नियंत्रण में रखें अपने खर्चे, वाणी का प्रयोग करें सावधानी से

कुंभ राशि के जातकों को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा. आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे.

किसी दूर स्थान से शुभ समाचार मिलेगा. किसी पर भी व्यर्थ क्रोध न करें और अपने दैनिक खर्चों को कंट्रोल करें. व्यापार में स्थिति काफी बेहतर होगी.

जरूरी टिप: नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): चींटियों को आटे में गुड़ मिलाकर खिलाएं.

मीन राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, बढ़ाएं धन लाभ के प्रयास

मीन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. धन लाभ पाने के लिए अपने प्रयासों को और बढ़ा दें.

मन में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल हावी न होने दें. अपने काम के दायरे को और बढ़ाना होगा. हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें, व्यापार में लाभ होगा.

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जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

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