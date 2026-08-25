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दिल्ली: ली मेरिडियन होटल में सुसाइड, 37 साल के शख्स ने दी जान

दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में सुसाइड की घटना सामने आई है. यहां 37 साल के दिविज मारिया नाम के शख्स ने होटल के पुल साइड से कूदकर की आत्महत्या की है.

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दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक युवक ने सुसाइड कर लिया है
दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक युवक ने सुसाइड कर लिया है

दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में मंगलवार को एक 37 वर्षीय शख्स ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली. मृतक की पहचान दिविज मारिया के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिविज ने होटल में ऊंचाई से पूल साइड की ओर छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस को मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे के बाद होटल से घटना के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मामले से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटाई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि 37 वर्षीय दिविज मारिया ने ली मेरिडियन होटल में पूल साइड की ओर कूदकर जान दे दी. हालांकि, उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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पुलिस के मुताबिक, संसद मार्ग थाने को सूचना मिली थी कि ली मेरिडियन होटल में एक व्यक्ति ने चौथी मंजिल से पूल साइड की ओर छलांग लगा दी है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिविज मारिया ने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम की एक कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी. पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था. वह शादीशुदा थे.

घटना के बाद क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है.

पुलिस का कहना है कि मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत इनक्वेस्ट की कार्यवाही की जा रही है. घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, इसे लेकर आगे की जांच जारी है.

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