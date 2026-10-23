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How to do Makeup at Home: पार्लर का चक्कर छोड़ें, घर पर 5 स्टेप्स में करें सैलून जैसा ग्लोइंग और परफेक्ट मेकअप, हर फंक्शन में दिखेंगी खूबसूरत

How to do Makeup at Home: अगर आप भी त्योहार या शादी के लिए ग्लोइंग मेकअप करना चाहते हैं तो पार्लर जाकर हजारों रुपये फूंकने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको 5 स्टेप में घर पर ही बिलकुल पार्लर जैसा ग्लोइंग मेकअप करने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर ऐसे करें फ्लॉलेस मेकअप (Photo: ITG)
घर पर ऐसे करें फ्लॉलेस मेकअप (Photo: ITG)

करवाचौथ हो, दिवाली हो या फिर कोई शादी, हर महिला की इच्छा होती है कि वो सबसे खूबसूरत और अलग दिखे. इसके लिए अक्सर महिलाएं पार्लर जाकर महंगे मेकअप करवाती हैं जिस पर समय और पैसे दोनों बहुत खर्च होते हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप बिना पार्लर जाए घर पर ही अपनी पसंद का शानदार और प्रोफेशनल मेकअप कर सकती हैं. 

इसके लिए बस आपको सही स्टेप्स और कुछ आसान मेकअप हैक्स की जानकारी होनी चाहिए. सही तरीके से स्किन तैयार करने और स्टेप-बाय-स्टेप मेकअप करने से आपको हर अवसर पर एक बेहतरीन और फ्लॉलेस लुक मिल सकता है. आइए जानते हैं बिना पार्लर जाए घर पर मेकअप करने का सबसे आसान तरीका.

घर पर परफेक्ट मेकअप करने के 5 आसान स्टेप्स
स्किन प्रेप और क्लीजिंग मेकअप करने से पहले चेहरे को अच्छे से धोकर साफ कर लें. इसके बाद चेहरे पर हल्का मॉइश्चराइजर और प्राइमर लगाएं. प्राइमर लगाने से मेकअप लंबे समय तक टिकता है और पोर्स बंद रहते हैं, जिससे बेस स्मूथ बनता है.

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फाउंडेशन और कंसीलर का सही इस्तेमाल (Base Makeup): अपनी स्किन टोन के हिसाब से लिक्विड फाउंडेशन या बीबी क्रीम की थोड़ी सी मात्रा लें और डॉट-डॉट करके पूरे चेहरे व गर्दन पर फैलाएं. अगर चेहरे पर डार्क सर्कल या दाग-धब्बे हैं, तो कंसीलर का इस्तेमाल करके उन्हें छिपा लें. इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड करें.

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कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर सेट करना (Setting with Powder): फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरे पर हल्का सा कॉम्पैक्ट या ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं. यह आपके मेकअप को सेट करने में मदद करता है और चेहरे पर एक्सट्रा ऑयल या पसीना आने से रोकता है.

आई मेकअप और आईब्रोज़ (Eye Makeup & Eyebrows): आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आईशैडो का न्यूड या हल्का शेड लगाएं. इसके बाद आईलाइनर, मस्करा लगाएं और काजल से आंखें सजाएं. अंत में आईशैडो पेंसिल या पाउडर से अपनी आईब्रोज़ को परफेक्ट शेप दें.

ब्लश, हाइलाइटर और लिपस्टिक (Final Touches): गालों पर हल्का सा पिंक या पीच ब्लश लगाएं, चीकबोन्स पर हाइलाइटर लगाएं और अपनी पसंद की लॉन्ग-लॉस्टिंग लिपस्टिक लगाकर अपने लुक को पूरा करें. मेकअप को लॉक करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे छिड़क लें.

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