House Cleaning Tips: सफाई करने के बाद भी फर्श पर रह जाते हैं बाल-रोएं? झाड़ू पर लगा लें ये एक चीज, मिनटों में होगी सफाई

House Cleaning Tips: घर को साफ-सुथरा रखने के लिए लोग रोजाना झाड़ू-पोछा करते हैं. लेकिन अक्सर उसके बाद भी फर्श पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है. दरअसल, रोज झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर छोटे-छोटे बाल, कपड़ों के रोएं और धूल के कण नजर आते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होती है, तो इसकी वजह सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि झाड़ू लगाने का तरीका भी हो सकता है. कई बार हल्की धूल और बाल झाड़ू से उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर झाड़ू के ब्रिसल्स में ही फंस जाते हैं. ऐसे में सफाई करने के बाद भी फर्श पूरी तरह साफ नजर नहीं आता.

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लेकिन अब झाड़ू लगाने से पहले उसमें एक छोटी-सी चीज लगाकर आप इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. घर में रखा चिपकने वाला टेप ही काम आ सकता है. चलिए जानते हैं क्यों झाड़ू पर टेप चिपकाना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है.



झाड़ू पर टेप लगाने से क्या होगा?

इस ट्रिक में झाड़ू के निचले हिस्से या उसके ब्रिसल्स पर टेप की एक पट्टी लगाई जाती है. टेप का चिपचिपा हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ खुला रखा जाता है. जब आप इससे फर्श पर झाड़ू लगाते हैं, तो टेप की चिपचिपी सरफेस हल्के बाल, रोएं और छोटे-छोटे फाइबर को पकड़ने में मदद करती है. इससे ये चीजें झाड़ू लगाते समय बार-बार उड़कर दूसरी जगह जाने की बजाय टेप पर चिपक सकती हैं.

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कैसे लगाएं झाड़ू पर टेप?

इस ट्रिक को आजमाना बहुत आसान है.

सबसे पहले टेप का एक छोटा टुकड़ा काट लें.

इसे झाड़ू के निचले हिस्से या ब्रिसल्स पर लगाएं.

ध्यान रखें कि टेप का चिपचिपा हिस्सा फर्श की तरफ खुला रहे.

अब नॉर्मल तरीके से झाड़ू लगाएं.

जब टेप पर काफी बाल और कचरा चिपक जाए, तो उसे निकालकर नया टेप लगा दें.

बाल और कपड़ों के रोएं होंगे आसानी से साफ

ये ट्रिक खासतौर पर उन चीजों के लिए काम आ सकती है जो बहुत हल्की होती हैं और झाड़ू लगाते समय आसानी से उड़ जाती हैं. जैसे फर्श पर गिरे बाल, कपड़ों या कंबल के रोएं, छोटे फाइबर और हल्के-हल्के धूल के कण.

यानी अगर झाड़ू लगाने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ हल्का कचरा फर्श पर रह गया है, तो टेप वाली झाड़ू उसे पकड़ने में मदद कर सकती है. हालांकि, ये पूरी तरह गहरी सफाई का ऑप्शन नहीं है, बल्कि झाड़ू लगाने में मदद करने वाली एक आसान ट्रिक है.

हर फर्श पर न आजमाएं ये ट्रिक

टेप चिपकाने से पहले फर्श का ध्यान रखना भी जरूरी है. चिकने फर्श पर इसे इस्तेमाल करना आसान हो सकता है, लेकिन लकड़ी, बिना फिनिश वाली सरफेस या ऐसे फर्श जहां चिपकने वाली चीजें के निशान पड़ सकते हैं, उनपर इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से बचें.

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घर की सफाई के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी अक्सर उन्हीं छोटे-छोटे बालों और रोओं से होती है जो झाड़ू लगाने के बाद भी इधर-उधर नजर आते रहते हैं. ऐसे में झाड़ू पर टेप लगाने की ये आसान ट्रिक आपकी रोज की सफाई को थोड़ा आसान बना सकती है.

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