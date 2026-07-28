How to clean cast iron cookware: कास्ट आयरन के बर्तनों में लग गई है जंग? शेफ पंकज भदौरिया ने बताए बड़े काम के नुस्खे

How to clean cast iron cookware: कास्ट आयरन एक तरह का बहुत मजबूत लोहा होता है जिसे पिघलाकर सांचों में ढालकर बनाया जाता है. इसे आप लोहे का एक ऐसा रूप कह सकते हैं जो कुकिंग के लिए एकदम बेस्ट होता है. किचन में काफी सारे बर्तन कास्ट आयरन के बने होते हैं जिसमें कड़ाही, तवा आदि शामिल होते हैं. कास्ट आयरन के बर्तनों की देखभाल करना काफी आसान है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए. अक्सर लोग इन्हें गलत तरीके से साफ करते हैं जिससे इनमें जंग लग जाता है.

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शेफ पंकज भदौरिया ने अपने एक वीडियो में बताया है कि कैसे इन बर्तनों को सालों साल नया जैसा रखा जा सकता है. यह प्रोसेस काफी सिंपल है और इसमें कोई बड़ी मेहनत नहीं है, बस आपको कुकिंग के बाद एक छोटी सी आदत डालनी होगी जिससे आपके बर्तन हमेशा जंग फ्री रहेंगे.

लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने का सही तरीका

सबसे पहले तो अपने कास्ट आयरन के बर्तनों को अच्छी तरह वॉश करें और उन्हें अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें. फिर एक बार जब बर्तन पूरी तरह सूख जाए तो उस पर बस थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए.

इस तेल को बर्तन के पूरे अंदरूनी हिस्से पर अच्छे से रब कर दें ताकि पूरा बर्तन तेल से कवर हो जाए. आखिरी स्टेप में एक दूसरे साफ कपड़े से बर्तन को पोंछ लीजिए. बस आपका बर्तन अब पूरी तरह तैयार है और इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगेगी.

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बर्तनों की अच्छी लाइफ के लिए क्या करें?

कास्ट आयरन की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इन बातों पर काफी जोर देते हैं:

कास्ट आयरन के बर्तनों को कभी भी डिशवॉशर में नहीं डालना चाहिए इन्हें हमेशा हाथों से ही साफ करना बेस्ट रहता है.

बर्तन धोने के बाद अगर उस पर जरा सी भी नमी रह जाती है तो जंग लगने का चांस बढ़ जाता है इसलिए इन्हें हीट पर सुखाना एक अच्छी क्वालिटी वाली प्रैक्टिस है.

खाना पकाने के बाद बर्तन पर हल्का सा तेल लगाकर स्टोर करना ही सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे बर्तन की नॉन स्टिक क्वालिटी बनी रहती है.

इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने किचन के इन बर्तनों की उम्र बढ़ा सकते हैं. यह तरीका काफी आसान है और इसे कोई भी फॉलो कर सकता है.

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