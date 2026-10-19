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Kala Chana Boiling Tips: काला चना भिगोना भूल गए? कुकर में उबालते वक्त ऊपर से डाल दें ये चीज, मिनटों में मिलेंगे एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट चने!

Kala Chana Boiling Tips: आज नवमी हैं और लोग प्रसाद बनाने की तैयारियों में लगे हैं. ऐसे में अगर आप रात में चने भिगोना भूल गईं तो परेशान मत होइए. बिना भिगोए भी आप झटपट चना प्रसाद तैयार कर सकती हैं.

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काला चना उबालने की ट्रिक (Photo: ITG)
काला चना उबालने की ट्रिक (Photo: ITG)

काले चने सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण इन्हें भारतीय रसोई में अक्सर नाश्ते या सब्जी के रूप में बनाया जाता है. लेकिन कई बार भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रात में चना भिगोना भूल जाते हैं, और सुबह जब अचानक काले चने बनाने की बात आती है, तो समझ नहीं आता कि क्या करें.

बिना भिगोए हुए काले चने अगर सीधे कुकर में उबालें, तो वे अंदर से कच्चे रह जाते हैं और कई सीटियों के बाद भी कड़क बने रहते हैं. लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है! एक बेहद आसान किचन हैक और सीक्रेट ट्रिक की मदद से आप बिना भिगोए भी बिल्कुल सॉफ्ट, मक्खन जैसे मुलायम काले चने झटपट तैयार कर सकती हैं. आइए जानते हैं इस आसान और काम की ट्रिक के बारे में.

आवश्यक सामग्री
काले चने: 1 कप (बिना भिगोए हुए)

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बेकिंग सोडा (खाने का सोडा): 1/4 छोटा चम्मच (सीक्रेट इंग्रीडिएंट)

नमक: स्वादानुसार

पानी: आवश्यकतानुसार (चनों से लगभग 2-3 इंच ऊपर)

उबालने का आसान तरीका:
चनों को धोएं: सबसे पहले बिना भिगोए हुए काले चनों को पानी से अच्छी तरह 2-3 बार धोकर साफ कर लें.

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कुकर में डालें: धुले हुए चनों को प्रेशर कुकर में डालें. अब इसमें सामान्य पानी की जगह गुनगुना या हल्का गर्म पानी डालें (पानी चनों की मात्रा से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि वे अच्छे से डूब जाएं).

सीक्रेट चीज मिलाएं: अब इसमें चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा (खाने का सोडा) और थोड़ा सा नमक मिला दें. बेकिंग सोडा चने के कड़े छिलकों को जल्दी गलाने में मदद करता है.

प्रेशर कुकर बंद करें: कुकर का ढक्कन बंद करें और इसे गैस पर तेज आंच पर 1 सीटी आने तक पकाएं.

धीमी आंच पर पकाएं: 1 सीटी आने के बाद गैस की आंच को धीमा कर दें और लगभग 15 से 20 मिनट (या 5-6 सीटियों तक) पकने दें.

प्रेशर निकलने दें: गैस बंद करने के बाद कुकर की भाप अपने आप निकलने दें. ढक्कन खोलकर चेक करें—आपके चने बिना भिगोए भी बिल्कुल मक्खन जैसे सॉफ्ट उबलकर तैयार मिलेंगे!

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