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Egg Mask for Hair: रूखे-बेजान बालों के लिए वरदान है अंडा! इन 5 तरीकों से घर पर बनाएं हेयर मास्क, बदबू की भी नो टेंशन

अंडे को बालों के लिए प्रोटीन वाला घरेलू हेयर मास्क माना जाता है, लेकिन इसकी बदबू के कारण कई लोग इसे लगाने से बचते हैं. जानिए अंडे से बनने वाले 5 आसान हेयर मास्क, जिनमें घरेलू चीजें मिलाकर बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

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अंडे से प्रोटीन मास्क बनाया जाता है. (PHOTO:AI)
अंडे से प्रोटीन मास्क बनाया जाता है. (PHOTO:AI)

Egg Mask for Hair: क्या आपने भी पार्लर में केराटिन और प्रोटीन ट्रीटमेंट पर हजारों रुपये खर्च किए हैं, फिर भी बाल रूखे और बेजान बने रहते हैं? अगर हां, तो इसका सबसे सस्ता और 100 प्रतिशत प्राकृतिक इलाज आपके किचन में ही मौजूद है. बालों के लिए अंडा बेस्ट माना जाता है और दादी-नानी के जमाने से ही लोग इसे बालों पर हेयर मास्क की तरह लगाते आ रहे हैं. 

प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर अंडा बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है और झड़ने की समस्या को कम करता है. अक्सर लड़कियां महंगे एग-बेस्ड शैंपू तो खरीद लेती हैं, लेकिन घर पर ताजा अंडा लगाने से कतराती हैं. हालांकि, करीब 80 प्रतिशत महिलाएं अंडे की तेज बदबू की वजह से इसे लगाने से बचती हैं. 

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, अंडे को अकेले लगाने से स्मेल आती है. लेकिन इसमें कुछ घरेलू चीजें मिला ली जाएं, तो बदबू पूरी तरह खत्म हो जाती है और बालों को दोगुना पोषण मिलता है. आइए हम आपको ऐसे 5 आसान और असरदार होममेड एग हेयर मास्क के बारे में बताते हैं, जो बिना किसी बदबू के 30 मिनट में आपके बालों को सैलून जैसी चमक और मजबूती देंगे.

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शहद, दही और अंडे का मास्क

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अगर आपके बालों में स्प्लिट्स एंड्स और ड्राईनेस है, तो यह मास्क सबसे अच्छा ऑप्शन है. 1 अंडे में 2 चम्मच घर का गाढ़ा दही और 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छे से फेंट लें. दही इस मास्क को क्रीमी बनाता है जिससे अंडा बालों में चिपकता नहीं है, वहीं शहद नमी को अंदर तक लॉक करने का काम करता है. इसे सिर्फ बालों की लेंथ पर लगाएं और 25 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.

नारियल तेल, एलोवेरा और अंडे का मास्क

कई लोगों के बाल धोने के तुरंत बाद बहुत रूखे हो जाते हैं. इसके लिए 1 अंडे में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच नारियल तेल मिलाएं. एलोवेरा हल्का और फिसलन भरा होता है जो बालों को सॉफ्ट बनाता है, जबकि नारियल तेल हल्की चमक देता है. ध्यान रहे कि नारियल तेल आधा चम्मच से ज्यादा न डालें, वरना बाल ऑयली लगेंगे.

केला, दही और अंडे का मास्क 

अगर आपके बाल मैनेज नहीं होते और बार-बार उलझते हैं, तो यह मास्क कमाल का काम करेगा. 1 पके केले को मिक्सी में बारीक पीस लें, फिर इसमें 1 अंडा और 1 चम्मच दही मिलाएं. केले की मीठी खुशबू अंडे की बदबू को पूरी तरह खत्म कर देती है और बालों को स्मूथ बनाती है.

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एवोकाडो और अंडे का मास्क 

मोटे और कर्ली हेयर्स के लिए एवोकाडो सबसे बेस्ट माना जाता है. आधा पका एवोकाडो और 1 अंडा मिलाकर अच्छे से मैश करके पेस्ट बना लें. एवोकाडो में मौजूद नेचुरल फैट बालों को डीप मॉइश्चर और कंडीशनिंग देता है. पतले या बारीक बालों वाले लोग इस मास्क का इस्तेमाल न करें.

कॉफी और अंडे का मास्क

अगर आपको सिर्फ अंडे की स्मेल से प्रॉब्लम है, तो यह तरीका आपके लिए ही है. 1 अंडे में 1 चम्मच कॉफी पाउडर मिलाएं. कॉफी की स्ट्रॉन्ग खुशबू अंडे की स्मेल पर पूरी तरह भारी पड़ती है और यह स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है. इसे स्कैल्प पर रगड़ें नहीं, सिर्फ 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें और 30 मिनट बाद धो लें.

अंडे की बदबू से बचने के 3 गोल्डन रूल्स

ठंडे पानी का इस्तेमाल: एग मास्क को हमेशा नॉर्मल या ठंडे पानी से ही धोएं. गर्म पानी से अंडा बालों में जम सकता है और बदबू बढ़ जाती है.

लास्ट रिंस: बाल धोने के बाद आखिरी बार रिंस करते समय पानी में 2 बूंद नींबू का रस या गुलाब जल मिला लें.

कितने समय तक लगाएं: किसी भी एग हेयर मास्क को 30 मिनट से ज्यादा समय तक बालों में रखना चाहिए.

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