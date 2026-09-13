Bigg Boss 20: मैरी कॉम को भारी पड़ा सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल पर कमेंट, बवाल होते ही टीम ने मांगी माफी

बिग बॉस सीजन 20 कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है और यह शो कई वजहों से चर्चा में है. शो के हालिया एपिसोड में मैरी कॉम के एक बयान ने सबका ध्यान खींचा और उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा.
दरअसल काजी तौकीर के साथ बातचीत के दौरान, जब सिंगर दूसरी महिला स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैरी ने बीच में टोकते हुए कहा, 'मेरे जैसा कोई अचीव नहीं कर पाया (किसी ने मेरे जैसा कुछ हासिल नहीं किया है).' यह बात लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने बॉक्सर की आलोचना की. अब उनकी टीम ने इसके लिए माफी मांगी है.
माफीनामे में कहा गया, 'अगर मैरी की बातों का गलत मतलब निकाला गया, तो हम माफी मांगते हैं. किसी दूसरे एथलीट के सफर को कमतर आंकने या उसकी तुलना करने का कोई इरादा नहीं था. मैरी उन सभी एथलीट्स का बहुत सम्मान करती हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और खेल के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं.'
बिग बॉस 20 में मैरी कॉम
खैर, बिग बॉस 20 में मैरी को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके कद की कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी किसी रियलिटी शो में हिस्सा लेगी. हालांकि, ऐसा लगता है कि बॉक्सर साफ तौर पर दर्शकों को अपना असली रूप दिखाना चाहती थीं.
बयान में आगे कहा गया, 'हर सफर अनोखा होता है, हर उपलब्धि मायने रखती है और हर मेडल भारत को गर्व महसूस कराता है.'
मैरी कॉम विवाद
इस साल की शुरुआत में, मैरी की पर्सनल लाइफ चर्चा का विषय बन गई थी, जब एक इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एक्स-हसबैंड एक भी रुपया नहीं कमाते थे और उन पर निर्भर थे. शादी के लगभग 20 साल बाद, 2023 में उनका और उनके पति का तलाक हो गया था.
बॉक्सर एंटरप्रेन्योर और पूर्व क्रिकेटर हितेश चौधरी के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर भी सुर्खियों में रही थीं. हालांकि, दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं की है. इस बीच, आइए देखते हैं कि बिग बॉस 20 में मैरी का सफर कैसा रहता है.