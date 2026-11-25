एक वक्त था जब दोस्ती की शुरुआत ऑर्कुट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने और स्क्रैप छोड़ने से होती थी. दोस्त एक-दूसरे के प्रोफाइल पर टेस्टिमोनियल लिखते थे और तस्वीरों वाले एल्बम में यादें सजाते थे. अब दौर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सऐप का है. जेन जी ने ऑर्कुट का जमाना भले ही न देखा हो, लेकिन आज उनकी दोस्ती की दुनिया सोशल मीडिया के नए फीचर्स से जुड़ी है. आइए जानते हैं दोस्ती के ऐसे 10 तरीके, जो पुराने और नए दौर का अंतर बताते हैं.

और पढ़ें

1. स्क्रैप से स्टोरी रिप्लाई तक

पहले ऑर्कुट पर दोस्तों को स्क्रैप भेजकर बातचीत शुरू होती थी. अब इंस्टाग्राम की स्टोरी पर रिप्लाई करना दोस्ती बढ़ाने का एक आम तरीका है.

2. टेस्टिमोनियल से हाइलाइट्स तक

पहले दोस्त एक-दूसरे के प्रोफाइल पर टेस्टिमोनियल लिखते थे. अब इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में दोस्तों के साथ बिताए पल सहेजे जाते हैं.

3. फ्रेंड रिक्वेस्ट से फॉलो रिक्वेस्ट तक

पहले किसी से जुड़ने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती थी. अब इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती की शुरुआत होती है.

4. याहू मैसेंजर से इंस्टाग्राम डीएम तक

पहले चैटिंग के लिए याहू मैसेंजर का इस्तेमाल होता था. अब इंस्टाग्राम डीएम बातचीत का बड़ा जरिया है.

5. स्टेटस से नोट्स तक

पहले लोग मैसेंजर पर अपना स्टेटस लगाते थे. अब इंस्टाग्राम नोट्स के जरिए अपनी बात दोस्तों तक पहुंचाते हैं.

Advertisement

6. फोटो एल्बम से फोटो डंप तक

पहले फोटोज़ एल्बम में सजाई जाती थीं. अब जेन जी फोटो डंप के जरिए अपनी यादें साझा करती है.

यह भी पढ़ें: "मारियो, कॉन्ट्रा, स्नेक... क्या Gen Z ने खेले हैं मिलेनियल वाले गेम्स!

7. फोन कॉल से वॉइस नोट तक

लंबी फोन कॉल की जगह अब कई लोग वॉइस नोट भेजकर अपनी बातें बताते हैं.

8. ऑनलाइन गेम से डिस्कॉर्ड तक

पहले दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने का अपना मजा था. अब डिस्कॉर्ड पर गेमिंग के साथ बातचीत भी होती है.

9. बर्थडे के स्क्रैप से इंस्टाग्राम स्टोरी तक

पहले बर्थडे पर ऑर्कुट स्क्रैप मिलते थे. अब दोस्त फोटोज़ और वीडियो के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं.

10. दोस्ती के कम्युनिटी पेज से ब्रॉडकास्ट चैनल तक

पहले ऑर्कुट कम्युनिटी में लोग अपनी पसंद के लोगों से जुड़ते थे. अब इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल और ग्रुप चैट से एक साथ कई दोस्तों से जुड़े रहते हैं.

प्लेटफॉर्म बदल गए हैं और दोस्ती जताने के तरीके भी, लेकिन दोस्तों से जुड़े रहने की चाह आज भी वही है.

---- समाप्त ----