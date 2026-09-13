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Onion Tomato Uttapam Recipe: घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल प्याज-टमाटर उत्तपम, नाश्ते के लिए है बेस्ट ऑप्शन

Onion Tomato Uttapam Recipe: नाश्ते में कुछ टेस्टी और अलग खाना चाहते हैं तो साउथ इंडियन स्टाइल उत्तपम ट्राई कर सकते हैं. चावल और उड़द दाल से तैयार होने वाला उत्तपम ऊपर से सब्जियों के साथ बनाया जाता है. आज हम आपको घर पर टेस्टी उत्तपम बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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सुबह के नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी और स्वादिष्ट उत्तपम (Photo-ITG)
सुबह के नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी और स्वादिष्ट उत्तपम (Photo-ITG)

Onion Tomato Uttapam Recipe: सुबह के नाश्ते में साउथ इंडियन डिश इडली और डोसा के अलावा उत्तपम भी काफी पसंद किया जाता है. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी में भी आसान होता है. उत्तपम को कई तरीकों से बनाया जाता है. आज हम आपको  रोस्टोरेंट स्टाइल प्याज-टमाटर वाला टेस्टी उत्तपम बनाने का आसान तरीका बताएंगे. यह उत्तपम सांभर, नारियल की चटनी या पोडी मसाले के साथ काफी टेस्टी लगता है. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी उत्तपम कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

उत्तपम बनाने के लिए क्या चाहिए?

350 ग्राम चावल
80 ग्राम धुली उड़द दाल
आधा छोटी चम्मच मेथी दाना
2 छोटी चम्मच नमक
1 कप बारीक कटा प्याज
1 कप बारीक कटे टमाटर
2 छोटी चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
2 छोटी चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च
तेल या मक्खन जरूरत के अनुसार

प्याज-टमाटर का उत्तपम बनाएं कैसे?

  1. उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले चावल, उड़द दाल और मेथी दाने को पानी में करीब 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. इसके बाद पानी निकालकर सभी चीजों को मिक्सर में डालें और जरूरत के हिसाब से पानी डालकर पीस लें. बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला.
  2. अब बैटर में नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए ढककर किसी गर्म जगह पर रख दें, ताकि बैटर अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए.
  3. उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल या मक्खन लगाएं. तवा गर्म होने पर उस पर थोड़ा पानी छिड़ककर पोंछ दें. अब तवे पर लगभग 1 कप बैटर डालें और इसे हल्का मोटा रखते हुए गोल आकार में फैला दें.
  4. इसके ऊपर बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. आप चाहें तो इन सभी सब्जियों को पहले एक बाउल में मिलाकर भी रख सकते हैं. अब उत्तपम के किनारों पर थोड़ा तेल डालें और इसे मध्यम आंच पर पकने दें.
  5. जब नीचे का हिस्सा हल्का सुनहरा और किनारे कुरकुरे होने लगें, तो उत्तपम को सावधानी से पलट दें. दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पकाएं. दोनों तरफ से पकने के बाद इसे प्लेट में निकाल लें.
  6. गरमागरम उत्तपम को सांभर, नारियल की चटनी या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें. नाश्ते के अलावा इसे हल्के लंच या शाम के स्नैक के तौर पर भी खाया जा सकता है.
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