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Railway Viral Video: ऊंचे पहाड़... घना जंगल और ट्रेन का सफर, रेलवे ने कहा- क्या आप तैयार हैं?

Indian Railway ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इसमें दो कोच वाली टॉय ट्रेन को ऊंचे पहाड़ों पर जंगलों के बीच गुजरता हुआ दिखाया गया है.

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दार्जिलिंग के पहाड़ों के बीच गुजरती टॉय ट्रेन का वीडिया किया शेयर. (Photo: X/MinistryOfRailway/Screengrab)
दार्जिलिंग के पहाड़ों के बीच गुजरती टॉय ट्रेन का वीडिया किया शेयर. (Photo: X/MinistryOfRailway/Screengrab)

भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही है. इसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (Darjeeling Himalayan Railway) के तहत टॉय ट्रेन दिखाई दे रही है, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से गुजर रही है. इसके वीडियो के साथ रेलवे ने कैप्शन में लिखा है कि क्या आप ऐसे सफर के लिए तैयार हैं? 

15 सेकंड का वीडिया, दिखा ये नजारा
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप जारी की है. शनिवार को शेयर की गई महज 15 सेकंड की ये Viral Video Clip बेहद मनमोहक है और पहाड़ों पर घूमने-फिरने के शौकीनों को आकर्षित करने वाली है. दरअसल, इस वीडियो में एक दो कोच वाली टॉय ट्रेन दार्जिलिंग के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के बीच रोड के ठीक बगल में बनाए गए रेल ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आ रही है. ये रेल ट्रैक दार्जिलिंग के इन पड़ाहों पर घने जंगलों के बीच बना है और अलग ही ऐहसास कराने वाला है. 

'कुछ सफर पोस्टकार्ड जैसे...'
वीडियो में दिख रहे नजारे को देखकर ये कहना गलत नही होता कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन का सफर किसी पोस्टकार्ड पर छपे हुए खूबसूरत नजारे जादुई सफर है. रेलवे मिनिस्ट्री ने भी अपने एक्स हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में कुछ ऐसा ही लिखा है. रेलवे ने लिखा, 'कुछ सफर बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसे होते हैं, क्या आप दार्जिलिंग का अनुभव करने के लिए तैयार हैं?'

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दार्जिलिंग में जादुई सफर की वापसी
बीते दिनों रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (Darjeeling Himalayan Railway) के जरिए दुर्गा पूजा के विशेष मौके पर पहाड़ों पर पुराने जमाने के जादुई सफर की वापसी के बारे में बताया था. पोस्ट में कहा गया था कि स्टीम और डीजल ट्रेन इंजनों की वापसी के साथ पर्यटकों को अनूठा अनुभव देने के लिए तैयार है. 

रेड पांडा कराएगा वादियों की सैर
दार्जिलिंग की मशहूर स्टीम इंजन 'रेड पांडा' जॉयराइड के साथ फिर से पटरी पर लौटेगी और पर्यटकों को पहाड़ों का सफर कराती दिखाई देगी. कर्सियांग-महानदी के इस राउंड ट्रिप में सैलानी ऐतिहासिक हिमालयन रेलवे रूट के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक से गुजरते हुए स्टीम इंजन वाली यात्रा का आनंद ले सकेंगे. इस यात्रा में पर्यटकों को रेलवे घुमावदार पहाड़ी रास्तों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और उस अनूठी विरासत के माहौल का अनुभव करेंगे. 

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