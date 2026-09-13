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10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर बोलीं आकांक्षा चमोला, दूसरी शादी पर भी दिया रिएक्शन

आकांक्षा चमोला ने अलग रह रहे पति गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगने की अफवाहों का खंडन किया है. इसके अलावा उन्होंने शुगर डैडी के कमेंट्स पर भी रिएक्शन दिया है.

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एलिमनी पर बोलीं आकांक्षा चमोला (Photo: Screengrab)
एलिमनी पर बोलीं आकांक्षा चमोला (Photo: Screengrab)

गौरव खन्ना की अलग हो चुकी पत्नी, आकांक्षा चमोला ने एक्टर से 10 करोड़ रुपये एलिमनी (गुजारा भत्ता) लेने की अफवाहों पर रिएक्शन दिया है. 'लॉक अप' फेम एक्ट्रेस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम की मांग नहीं की है. 

उनका यह स्पष्टीकरण तब आया जब ओरी ने उनके तलाक पर टिप्पणी करते हुए कहा था, 'मुझे यकीन है कि वह उस तलाक में उनसे कुछ न कुछ लेंगी.'

आकांक्षा चमोला  ने क्या कहा?
मैशेबल इंडिया के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, आकांक्षा से पूछा गया कि क्या वह एलिमनी के तौर पर 10 करोड़ रुपये मांग रही हैं. सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'अगर मांगा होता और अगर मिल गया होता तो मैं यहां बैठी होती.' उन्होंने आगे अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, 'अगर सच में मेरे पास इतने पैसे होते न तो मैं कब का यह देश छोड़कर चली गई होती.'

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आकांक्षा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने एलिमनी के तौर पर इतनी बड़ी रकम की मांग नहीं की है. इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने उन ट्रोलर्स को भी जवाब दिया जिन्होंने उन्हें 'शुगर डैडी सीकर' कहा है क्योंकि उन्होंने 24 साल की उम्र में गौरव से शादी की थी, जो उनसे 10 साल बड़े हैं.

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टिप्पणियों का जवाब देते हुए आकांक्षा ने कहा कि 30, 40 या 50 साल की उम्र के पुरुषों को शुगर डैडी कहा जाता है. गौरव का इनडायरेक्टली जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, '10 साल बड़ा शुगर डैडी नहीं हो सकता है.'

आकांक्षा ने यह भी बताया कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम यूजरनेम क्यों नहीं बदला है, जो अभी भी 'आकांक्षा गौरव खन्ना' है. उन्होंने बताया कि मेटा (Meta) के साथ किसी समस्या के कारण वह इसे बदल नहीं पा रही हैं, उन्होंने कहा, 'मेटा वाले कर नहीं रहे हैं.'

बच्चे वाले मुद्दे पर दिया रिएक्शन?
जब आकांक्षा से पूछा गया कि गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 में कहा था कि उसे बच्चे चाहिए, तो आप तैयार क्यों नहीं हुई? इस पर आकांक्षा ने मजाकिया लहजे में कहा, 'दूध नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि दूध नहीं आएगा.' जब उनके आगे पूछा गया कि क्या वो आगे किसी से शादी करने के बाद बच्चे का सोचेंगी? इस पर उन्होंने कहा, 'मैं शादी ही नहीं करूंगी'

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