यहां पानी ही सड़क है और नाव ही जिंदगी... लैगोस लैगून पर तैरती उम्मीदों और संघर्ष की कहानी!

कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, जहां सुबह उठकर दरवाजा खोलते ही सड़क की जगह हिलोरे मारता हुआ पानी दिखाई दे. जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस या साइकिल की नहीं, बल्कि लकड़ी की छोटी नावों की जरूरत पड़ती है. नाइजीरिया के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र लैगोस को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले मशहूर 'थर्ड मेनलैंड ब्रिज' के ठीक नीचे एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली दुनिया बसी है, जिसे पूरी दुनिया 'अफ्रीका का वेनिस' कहती है.

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यह मकॉको है. एक ऐसी बस्ती जो पूरी तरह पानी के ऊपर लकड़ी के खंभों पर टिकी हुई है. यहां पानी ही रास्ता है, नाव ही जिंदगी है और लकड़ी के खंभों पर टिका आशियाना ही लोगों की पूरी कायनात है.

लैगोस लैगून के मुहाने पर बसी इस बस्ती का इतिहास लगभग 18वीं और 19वीं सदी तक पुराना है. मूल रूप से बेनिन रिपब्लिक और नाइजीरिया के तटीय इलाकों से आए 'एगुन' और 'इलाजे' जनजाति के मछुआरों ने इसे बसाया था. बस्ती का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पूरी तरह अटलांटिक महासागर से जुड़े पानी के ऊपर गहरे धंसाए गए महोगनी के खंभों के सहारे टिका हुआ है.

यहां लाखों लोग रहते हैं. पानी पर तैरती इस बस्ती का अपना एक अलग और स्वायत्त सामाजिक ढांचा है, जिसे स्थानीय समुदाय के पारंपरिक मुखिया संभालते हैं.

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मकॉको में जीवन पूरी तरह पानी और मछलियों के इर्द-गिर्द घूमता है. यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन मछली पकड़ना है. सुबह होते ही पुरुष अपनी बड़ी नावों के साथ गहरे पानी में निकल जाते हैं. जब वे लौटते हैं, तो घर की महिलाएं मछलियों को संभालती हैं- जिन्हें ताजा बेचा जाता है या लकड़ी के बक्सों में सुखाकर स्थानीय बाजारों में भेजा जाता है.

यहां की जीवनशैली अद्भुत है. छोटी-छोटी नावों पर ही महिलाएं सब्जियां, ताजा खाना, पीने का पानी और घरेलू सामान बेचती हैं. पानी पर ही तैरती दुकानें, नाई के सैलून, चर्च और मस्जिद भी मौजूद हैं. यहां के बच्चे तैरते हुए ही बड़े होते हैं और महज 5 से 6 साल की उम्र तक आते-आते अकेले नाव चलाने में माहिर हो जाते हैं.

वैसे तो, संसाधनों की भारी कमी के बावजूद यह समुदाय आत्मनिर्भर है, लेकिन इस अनोखी चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है. मकॉको में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. शोध बताते हैं कि यहां सिर्फ 10% घरों में ही पाइप का पानी उपलब्ध है, बाकी 90% आबादी को पीने का साफ पानी महंगे दामों पर बाहर से खरीदकर नावों पर लाना पड़ता है. सीवेज और कचरा प्रबंधन न होने के कारण सारा कचरा सीधे लैगून में जाता है. इससे पानी प्रदूषित हो चुका है और बच्चों में डायरिया व मलेरिया जैसी बीमारियां आम हैं.

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शुरुआती दौर में मकॉको एक शांत और साफ मछुआरों का गांव था, लेकिन लैगोस के मेगासिटी बनने के साथ ही इस पर जनसंख्या का भारी दबाव बढ़ा. आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां अक्सर खतरनाक बाढ़ आती है. दूसरी तरफ, प्राइम लोकेशन होने के कारण रियल एस्टेट और सरकारी योजनाओं की वजह से इसे उजाड़ने की तलवार लटकी रहती है. साल 2012 और हाल ही में जनवरी 2026 में चलाए गए सरकारी तोड़फोड़ अभियानों से हजारों लोग बेघर हुए हैं.

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पांच जरूरी सबक-

1. लकड़ी के खंभों पर घर और तैरते ढांचे बनाकर रहने की यह कला ग्लोबल वॉर्मिंग और बढ़ते जलस्तर से जूझ रहे दुनिया भर के तटीय शहरों के लिए एक बेहतरीन रिसर्च मॉडल है.

2. सरकारी मदद और आधुनिक संसाधनों के अभाव के बावजूद एक पूरी बस्ती का स्वायत्त और आत्मनिर्भर तरीके से दशकों तक चलना इंसानी इच्छाशक्ति की मिसाल है.

3. यदि सही वेस्ट-मैनेजमेंट और सीवेज व्यवस्था न हो, तो पानी पर बसा सुंदर आशियाना भी गंभीर बीमारियों का केंद्र बन सकता है.

4. मकॉको के बच्चे और निवासी बचपन से ही आपदाओं और पानी के साथ ढलना सीख लेते हैं, जो यह दिखाता है कि इंसान हर परिस्थिति में रास्ता खोज सकता है.

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5. आधुनिक विकास के नाम पर पारंपरिक जल-समुदायों को उजाड़ना हल नहीं है, उन्हें आधुनिक अर्बन प्लानिंग में एकीकृत किया जाना चाहिए.

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हालांकि, तमाम मुश्किलों के बावजूद मकॉको के लोगों के पास पानी के साथ तालमेल बिठाकर रहने का सदियों पुराना अनुभव है. मशहूर आर्किटेक्ट कुनले अडेयेमी द्वारा डिजाइन किया गया 'मकॉको फ्लोटिंग स्कूल' भी इस बात का क्रांतिकारी उदाहरण था कि परंपरा और आधुनिकता मिलकर भविष्य का सुरक्षित ढांचा बना सकते हैं.

मकॉको महज लकड़ी के खंभों पर टिकी झुग्गियां नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहने वाले इंसानी हौसले का जीती-जागती मिसाल है. जहां आधुनिक दुनिया समुद्र के बढ़ते जलस्तर से खौफजदा है, वहीं मकॉको के लोग सदियों से पानी को अपना दोस्त बनाकर जी रहे हैं. अब असली सवाल नाइजीरियाई सरकार और वैश्विक समाज के सामने है कि क्या विकास की अंधी दौड़ में इस अनूठी जल-संस्कृति को निगल लिया जाएगा, या फिर इसे सम्मान के साथ जीने और संवरने का मौका मिलेगा.



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